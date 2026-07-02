Проблеми із психічним здоров'ям і не тільки: нові деталі останніх днів зірки "Дротів" Джеймса Ренсона

Нові деталі про трагедію

Судово-медичний звіт округу Лос-Анджелес підтвердив, що Джеймс Ренсон помер у грудні 2025 року внаслідок самогубства. У документі зазначається, що актор був виявлений непритомним 19 грудня, а медики констатували смерть близько 14:25.

Також підкреслюється, що на місці події не було виявлено передсмертної записки чи ознак стороннього втручання. Проте знайдено ліки, що відпускаються за рецептом, а в роті актора - "кілька маленьких білих мішечків".

Крім того, з матеріалів справи відомо, що Ренсон "мав суїцидальні думки", хоча раніше не повідомлялося про спроби самогубства. Перед смертю він говорив про намір"покінчити життя самогубством" і потребу звернутися до лікарні через "невизначені проблеми з психічним здоров'ям". Це вказує на тривалий складний психологічний стан актора.

Що передувало трагедії

Раніше Ренсон особисто відверто розповідав про боротьбу із залежністю від опіоїдних знеболювальних і героїну. Він згадував, що кілька разів був на межі смерті та проходив через періоди важкої залежності.

"Я почав вживати рецептурні знеболювальні. Став залежним від цих таблеток, а коли ти наркоман, ти робиш усе, щоб їх отримати. Зрештою, я обдирав багатьох лікарів, крав купу рецептурних брошур. Я почав цю аферу, але потім кількох моїх друзів за це заарештували. Тож я перейшов на героїн, бо його було набагато легше дістати", - розповідав він у своїх інтерв'ю.

Відомо також, що 2006 року актор пройшов реабілітацію і заявляв, що з того часу залишався тверезим, однак у минулому мав і спроби самогубства.

"Я мало не помер кілька разів. Одного разу я справді помер і мене повернули до життя. Потім мене кілька разів заарештовували. Останнього разу, коли мене заарештували, я вийшов з в'язниці, повернувся додому, взяв пару пачок героїну та спробував накуритися, але це більше не спрацювало. Це було найстрашніше: наркотики більше не могли заглушити гучний шум у моїй голові", - пояснював свій стан актор.

Що відомо про актора

Джеймс Ренсон був американським актором, який народився в Балтіморі та збудував кар'єру в кіно й на телебаченні. Найбільшу популярність він здобув завдяки ролі Зіггі Соботки у другому сезоні серіалу "Дроти".

Згодом він з'являвся у відомих стрічках, серед яких "It: Chapter Two" та "The Black Phone", часто виконуючи драматичні та напружені ролі.

У своїй роботі Ренсон співпрацював із відомими режисерами та активно знімався у різних жанрах, але найбільше - у кримінальних і хорор-проєктах. Він мав впізнавану акторську манеру та характерний екранний образ.

У грудні 2025 року стало відомо про його смерть у Лос-Анджелесі у віці 46 років.