У родині Капранових поповнення: в один день народилося двоє онуків

В родині Капранових поповнення: що відомо

Спочатку з'явився допис про народження доньки в Оксани. Вона народила дівчинку вагою понад 4 кілограми.

"Вітайте! Щойно донька Оксана в Києві народила нам внучку, а Мартину - сестричку Павлинку. 57 см, 4100 гр. Дякуємо Оксані та Ярославу!" - йшлося у повідомленні.

Також до допису додали фото новоспеченої мами з чоловіком та сином.

Донька Капранова стала мамою вдруге (фото: facebook.com/KapranovyBraty)

Згодом на сторінці з'явилася ще одна радісна новина. Як виявилося, того ж дня поповнення сталося і в родині військового Дмитра.

"Ну що, вітайте ще раз! Поки ви там десь вешталися, ці люди народили нам ще одного внука! Так що в один день - двоє, внучка у доньки і внук у сина! Бінго!" - йшлося в дописі.

У родині подякували невістці Інні та Дмитру за чергове поповнення.

"Дякуємо невістці Інні та майору ЗСУ Дмитру Капранову за це щастя, тільки не розуміємо, як вони так підгадали? Хоча Капранови на все здатні задля піару", - пожартували в сім'ї.

Дмитро Капранов з дружиною (фото: facebook.com/KapranovyBraty)

Що відомо про братів Капранових

Українські письменники та видавці Дмитро і Віталій разом із дружинами-близнючками виховали чотирьох дітей.

У Дмитра та Світлани народилося двоє синів - Сергій і Дмитро, а у Віталія та Інни - донька Оксана та син Андрій.

Попри те, що це були дві окремі сім'ї, вони жили разом і називали всіх чотирьох дітей спільними.

Після початку повномасштабної війни брати та сини Капранових стали на захист України.

Нагадаємо, брат-близнюк Віталія Дмитро Капранов помер у квітні 2024 року у 56 років. Причиною стали проблеми з серцем.