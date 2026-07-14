В семье Капрановых пополнение: в один день родилось двое внуков

В семье популярных писателей и блоггеров братьев Капрановых произошло сразу два радостных пополнения. Дочь издателя Виталия Капранова Оксана родила второго ребенка, а сын покойного Дмитрия Капранова Дмитрий впервые стал отцом.
Детальнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Капрановых.
Сначала появился пост о рождении дочери у Оксаны. Она родила девочку весом более 4 килограммов.
"Поздравляйте! Только что дочь Оксана в Киеве родила нам внучку, а Мартину - сестренку Павлинку. 57 см, 4100 гр. Спасибо Оксане и Ярославу!" - говорилось в сообщении.
Также к публикации добавили фото новоиспеченной мамы с мужем и сыном.
Позже на странице появилась еще одна радостная новость. Как оказалось, в этот же день пополнение произошло и в семье военного Дмитрия.
"Ну что, поздравляйте еще раз! Пока вы там где-то слонялись, эти люди родили нам еще одного внука! Так что в один день - двое, внучка у дочери и внук у сына! Бинго!" - говорилось в посте.
В семье поблагодарили невестку Инну и Дмитрия за очередное пополнение.
"Спасибо невестке Инне и майору ВСУ Дмитрию Капранову за это счастье, только не понимаем, как они так подгадали? Хотя Капрановы на все способны ради пиара", - пошутили в семье.
Украинские писатели и издатели Дмитрий и Виталий вместе с женами-близняшками воспитали четырех детей.
У Дмитрия и Светланы родилось два сына - Сергей и Дмитрий, а у Виталия и Инны - дочь Оксана и сын Андрей.
Несмотря на то, что это были две семьи, они жили вместе и называли всех четырех детей общими.
После начала полномасштабной войны братья и сыновья Капрановых встали на защиту Украины.
Напомним, брат-близнец Виталия Дмитрий Капранов умер в апреле 2024 года в 56 лет. Причиной стали проблемы с сердцем.
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