Ярославський пояснив, чому хоче піти із "МастерШеф" і відповів на чутки про "владу" Ектора

Суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів про своє майбутнє в проєкті. Він пояснив, чому замислився над тим, щоб зробити паузу, а також відреагував на розмови про нібито особливий вплив Ектора Хіменеса-Браво на шоу та його учасників.
Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на програму "Тур з зірками".
Кулінар не став приховувати, що останнім часом замислюється про перерву в роботі над популярним в Україні проєктом. За його словами, рішення пов'язане не з конфліктами чи проблемами всередині команди, а насамперед із власним бажанням трохи змінити темп життя та взяти час для себе.
При цьому Ярославський наголосив, що не йдеться про остаточне прощання з "МастерШеф". Він лише хоче дозволити собі паузу, адже за роки роботи в проєкті встиг неабияк втомитися від постійного напруженого графіка.
Окремо Ярославський вирішив прокоментувати й чутки, які час від часу з'являються навколо "МастерШеф". Зокрема, йому довелося відреагувати на припущення, що нібито хтось із суддів або учасників може залишатися в проєкті лише завдяки Ектору Хіменесу-Браво. Ярославський не погодився з такими розмовами та наголосив, що не варто приписувати одному судді надмірний вплив на шоу.
Водночас він підкреслив професійні якості свого колеги та зізнався, що Ектор має величезний досвід, яким охоче ділиться з іншими. За словами Ярославського, поруч із таким фахівцем можна постійно вчитися новому.
"Усі ці розмови про те, що хтось тримається в "МастерШефі" лише завдяки Ектору - неправда. Ектор - великий професіонал із колосальним досвідом. Він дуже багато знає, постійно ділиться порадами, поважає колег, і в нього можна вчитися безкінечно", - зазначив він.