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Ярославский объяснил, почему хочет уйти из "МастерШеф" и ответил на слухи о "власти" Эктора

10:39 24.07.2026 Пт
2 мин
Известный кулинар поделился планами на будущее
aimg Наталия Крижановская
Владимир Ярославский (фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova)

Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Владимир Ярославский рассказал о своем будущем в проекте. Он объяснил, почему задумался о том, чтобы сделать паузу, а также отреагировал на разговоры о якобы особом влиянии Эктора Хименеса-Браво на шоу и его участников.

Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на программу "Тур з зірками".

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Пауза в "МастерШеф"

Кулинар не стал скрывать, что в последнее время задумывается о перерыве работы над популярным в Украине проектом. По его словам, решение связано не с конфликтами или проблемами внутри команды, а, прежде всего, с собственным желанием немного изменить темп жизни и взять время для себя.

При этом Ярославский подчеркнул, что речь не идет об окончательном прощании с "МастерШеф". Он только хочет позволить себе паузу, ведь за годы работы в проекте успел изрядно устать от постоянного напряженного графика.

Ярославский ответил на слухи об Экторе

Отдельно Ярославский решил прокомментировать и слухи, время от времени появляющиеся вокруг "МастерШеф". В частности, ему пришлось отреагировать на предположение, что якобы кто-нибудь из судей или участников может оставаться в проекте только благодаря Эктору Хименесу-Браво. Ярославский не согласился с такими разговорами и подчеркнул, что не следует приписывать одному судье чрезмерное влияние на шоу.

Судьи шоу "МастерШеф" (фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova)

В то же время он подчеркнул профессиональные качества своего коллеги и признался, что у Эктора огромный опыт, которым охотно делится с другими. По словам Ярославского, рядом с таким специалистом можно постоянно учиться новому.

"Все эти разговоры о том, что кто-то держится в "МастерШефе" только благодаря Эктору - неправда. Эктор - большой профессионал с колоссальным опытом. Он очень много знает, постоянно делится советами, уважает коллег, и у него можно учиться бесконечно", – отметил он.

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