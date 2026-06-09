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"Щоб усе дісталося їй". Артемій Єгоров здивував зізнанням про весілля з коханою

21:47 09.06.2026 Вт
2 хв
Актор поділився, як змінилося його ставлення до шлюбу та які чутки переслідували його стосунки
aimg Сюзанна Аль Маріді
"Щоб усе дісталося їй". Артемій Єгоров здивував зізнанням про весілля з коханою Артемій Єгоров з дружиною (фото: instagram.com/artemy_yehorov)
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Український актор Артемій Єгоров вперше поділився подробицями особистого життя та зізнався, чому вирішив офіційно оформити стосунки з коханою після багатьох років разом.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар зірки "Наодинці з Гламуром".

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Що сказав Єгоров про весілля з коханою

Актор уже 16 років разом з дружиною Оленою Тимковою. Попри тривалий союз, вони не поспішали укладати шлюб.

За словами Артемія, раніше він не бачив необхідності в офіційному оформленні стосунків. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну його погляди змінилися.

"Довелось, щоб якщо я помру, щоб все дісталось їй. Тільки з цих причин", - зазначив він.

&quot;Щоб усе дісталося їй&quot;. Артемій Єгоров здивував зізнанням про весілля з коханоюАртемій Єгоров з дружиною (фото: instagram.com/artemy_yehorov)​​​​​​​

Актор зізнався, що весілля було скромним, лише на двох. Прізвище чоловіка Олена не брала.

"Боже, це якась така вже давнина. Кому це потрібно?" - зауважив він.

Не секрет, що кохана Артемія старша за нього на 15 років, однак різниця у віці ніколи не ставала перешкодою для стосунків.

Актор дав зрозуміти, що за роки з Оленою чув чимало "передбачень" про їхні стосунки, але жодні з них не справдилися.

"Тільки ми почали там зустрічатись: "Та слухайте, через рік вони розійдуться". П'ять років минає: "Та все, скоро він її кине". 10 років проходить: Все, от зараз, зараз". 15 років... В цих ставках виграю я", - підкреслив він.

&quot;Щоб усе дісталося їй&quot;. Артемій Єгоров здивував зізнанням про весілля з коханою Єгоров про різницю у віці з дружиною (фото: instagram.com/artemy_yehorov)

Що відомо про Артемія Єгорова

Нагадаємо, актор народився 30 листопада 1990 року в Одесі. Широку популярність здобув завдяки ролям у фільмах та серіалах.

Серед відомих робіт - "Песики", "Сусідка", "Потяг у 31 грудня", "Розтин покаже", "Гуцульський рейнджер","Майор Сковорода" та інші.

Крім цього, Артемій нерідко грає в театрі. Саме звідси він починав свій акторський шлях.

Раніше Єгоров назава топ-3 найгарніші акторки України.

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