"Чтобы все досталось ей". Артемий Егоров удивил признанием о свадьбе с возлюбленной

Украинский актер Артемий Егоров впервые поделился подробностями личной жизни и признался, почему решил официально оформить отношения с любимой после многих лет вместе.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий звезды "Наодинці з Гламуром".

Что сказал Егоров о свадьбе с возлюбленной

Актер уже 16 лет вместе с женой Еленой Тимковой. Несмотря на длительный союз, они не спешили заключать брак.

По словам Артемия, ранее он не видел необходимости в официальном оформлении отношений. После начала полномасштабного вторжения России в Украину его взгляды изменились.

"Пришлось, чтобы если я умру, чтобы все досталось ей. Только по этим причинам", - отметил он.

Артемий Егоров с женой (фото: instagram.com/artemy_yehorov)

Актер признался, что свадьба была скромной, только на двоих. Фамилию мужа Елена не брала.

"Боже, это какая-то такая уже древность. Кому это нужно?" - заметил он.

Не секрет, что любимая Артемия старше его на 15 лет, однако разница в возрасте никогда не становилась препятствием для отношений.

Актер дал понять, что за годы с Еленой слышал немало "предсказаний" об их отношениях, но ни одно из них не оправдалось.

"Только мы начали там встречаться: "Да слушайте, через год они разойдутся". Пять лет проходит: "Да все, скоро он ее бросит". 10 лет проходит: "Все, вот сейчас, сейчас". 15 лет... В этих ставках выигрываю я", - подчеркнул он.

Егоров о разнице в возрасте с женой (фото: instagram.com/artemy_yehorov)

Что известно об Артемии Егорове

Напомним, актер родился 30 ноября 1990 года в Одессе. Широкую известность получил благодаря ролям в фильмах и сериалах.

Среди известных работ - "Песики", "Сусідка", "Потяг у 31 грудня", "Розтин покаже", "Гуцульський рейнджер","Майор Сковорода" и другие.

Кроме этого, Артемий нередко играет в театре. Именно отсюда он начинал свой актерский путь.

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