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Слава Соломка заговорив про відпустку за кордоном: "Можливо, пощастить"

15:03 11.06.2026 Чт
2 хв
Телеведучий поділився особистими роздумами про подорожі за кордон під час війни
aimg Іванна Пашкевич
Слава Соломка (фото: instagram.com/v_solomka)

Відомий український телеведучий В’ячеслав Соломка поділився планами на літо та пояснив, чому відпочинок за кордоном відходить на другий план.

Про це шоумен розповів в ексклюзивному коментарі РБК-Україна LIFE.

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Соломка підтвердив, що зараз може подорожувати закордон, однак відпочинок за межами України не є пріоритетом.

"План перший, який у мене є, - робота, робота і ще раз робота, тому що ситуація напружена, і людям потрібна актуальна інформація. Чесно кажучи, зараз це не до відпусток", - розповів телеведучий.

Ведучий також пригадав, що минулого року гостював у Іспанії у близького друга з родиною, які виїхали на початку повномасштабного вторгнення.

"Вони люб’язно мене прийняли на тиждень. Цього року, можливо, пощастить, і я зможу хоча б на кілька днів побувати там, подивитися, як живуть люди без війни", - додав Соломка.

Що відомо про непридатність Соломки до військової служби

Торік телеведучий В’ячеслав Соломка пояснив, що не може служити в армії через серйозні проблеми зі здоров’ям.

Завдяки цьому він законно має право виїжджати за межі України без спеціального дозволу від мобілізаційних органів.

Соломка також уточнив, що має кілька хронічних захворювань, які роблять військову службу неможливою.

У 2017 році в нього було виявлено новоутворення головного мозку, через що ведучий постійно приймає відповідні медикаменти.

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