СолоХа не підтримала Кароль у суперечці з Огнєвіч: "Ходить до косметолога як на роботу"

Що СолоХа сказала про суперечку Кароль та Огнєвіч

Під час інтерв’ю артистку запитали, на чиєму вона боці у дискусії про те, чи потребує краса грошей. У відповідь СолоХа підтримала Огнєвіч і заявила, що догляд за зовнішністю після певного віку справді пов’язаний із витратами.

"Я, звісно, на стороні Злати Огнєвіч, за те, що вона сказала правду. Тому що дуже дорого, дійсно, слідкувати за собою. І які б ми не робили такі собі масажі чи якісь огіркові масочки накладали - воно не працює, на жаль. Вже після 30 воно не працює", - зазначила артистка.

При цьому вона висловилася про Кароль й Осадчу. СолоХа натякнула, що їхні секрети красоти можуть ховатися у кабінеті косметолога.

"Я думаю, що дівчата просто трішечки злукавили. Тому що я впевнена, що вони ходять до косметолога як на роботу. Це видно", - сказала співачка.

СолоХа також дала зрозуміти, що, на її думку, базовий догляд і професійні процедури - це різні речі, а підтримання зовнішності на певному рівні потребує не лише дисципліни, а й фінансових вкладень.

З чого почалася суперечка

Нагадаємо, раніше Злата в інтерв’ю Єві Коршик відповіла на запитання про секрет гарного вигляду та заявила, що догляд за собою потребує ресурсів.

"В нас просто є гроші за собою доглядати. Саме образ життя, яким я живу, а це дуже чітка дисципліна, бо без неї абсолютно нічого не буде. Це харчування, тренування, косметолог не раз на пів року. Це постійні процедури, які я відвідую, там і мезотерапію, спорт і дуже якісна доглядова косметика", - сказала тоді Огнєвіч.

Після цього слова співачки викликали активне обговорення у мережі.

Кароль заявила, що гроші самі по собі не визначають зовнішність людини.

"Гроші не роблять людину красивою. Стимул і бажання бути кращою версією себе - це породжує дисципліну, системність. Фігура і шкіра - це ваші звички й стиль життя. Причинно-наслідковий звʼязок в іншому!" - писала артистка.

Згодом до дискусії долучилася і Катерина Осадча. Вона заявила, що багато звичок, які допомагають довше зберігати молодий вигляд, не потребують витрат.

Серед таких телеведуча назвала відмову від шкідливих звичок, сон, фізичну активність та базовий догляд.

"Змивати макіяж перед сном - теж безкоштовно", - зазначила Осадча, за що нарвалася на критику від юзерів.