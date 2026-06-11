Тіна Кароль деградує? Слава Соломка пояснив свої слова про співачку

Раніше Соломка зазначив, що Кароль нібито перестала відповідати високим очікуванням сцени та завищено оцінює свій статус.

У коментарі для програми "Тур зірками" шоумен пояснив, що деякі українські артистки, набувши популярності та багаторічного досвіду, починають вважати себе "королевами" шоу-бізнесу, однак рівень їхньої творчості та вокалу часто не відповідає цьому титулу.

Як сказав телеведучий, до таких виконавиць належить і Тіна Кароль.

Співачка, на його думку, демонструє слабкіший сценічний рівень і більше не підтримує той високий стандарт, який раніше характеризував її виступи.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Тепер В'ячеслав прокоментував, чи зверталася до нього команда співачки після його слів про нібито деградацію.

"З її висоти мої висловлювання можуть виглядати настільки нікчемними, що її команда просто не звертає на них увагу", - пояснив Соломка.

Він додав, що його коментарі виникли в контексті порівняння з іншими артистками, зокрема Златою Огнєвич, і на фоні колеги Кароль виглядала "слабенько".

"Так. Одна з причин того, що останнім часом я не бачу, щоб вона якось прямо розвивалася, а Злата набирає і набирає. Мені здається, що зараз вона номер один і недосяжна", - підсумував Соломка.