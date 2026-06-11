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Тина Кароль деградирует? Слава Соломка объяснил свои слова о певице

12:54 11.06.2026 Чт
2 мин
Телеведущий уточнил, почему сейчас сценический уровень исполнительницы выглядит слабее
aimg Иванна Пашкевич
Слава Соломка и Тина Кароль (коллаж РБК-Украина)

Украинский телеведущий и шоумен Слава Соломка откровенно прокомментировал свои слова о Тине Кароль и объяснил, что он имел в виду под критикой ее выступлений и развития как артистки.

Подробнее об этом шоумен рассказал в комментарии РБК-Украина LIFE.

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Ранее Соломка отметил, что Кароль якобы перестала соответствовать высоким ожиданиям сцены и завышенно оценивает свой статус.

В комментарии для программы "Тур зірками" шоумен объяснил, что некоторые украинские артистки, приобретя популярность и многолетний опыт, начинают считать себя "королевами" шоу-бизнеса, однако уровень их творчества и вокала часто не соответствует этому титулу.

Как сказал телеведущий, к таким исполнительницам относится и Тина Кароль.

Певица, по его мнению, демонстрирует более слабый сценический уровень и больше не поддерживает тот высокий стандарт, который ранее характеризовал ее выступления.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Теперь Вячеслав прокомментировал, обращалась ли к нему команда певицы после его слов о якобы деградации.

"С ее высоты мои высказывания могут выглядеть настолько никчемными, что ее команда просто не обращает на них внимание", - пояснил Соломка.

Он добавил, что его комментарии возникли в контексте сравнения с другими артистками, в частности Златой Огневич, и на фоне коллеги Кароль выглядела "слабенько".

"Да. Одна из причин того, что в последнее время я не вижу, чтобы она как-то прямо развивалась, а Злата набирает и набирает. Мне кажется, что сейчас она номер один и недосягаема", - подытожил Соломка.

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