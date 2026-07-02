"Цілувалась". LELÉKA приголомшила зізнанням про стосунки з колегою

Що сказала LELÉKA про Ярослава Джуся

Після спільного виступу на "Євробаченні-2026" шанувальники неодноразово помічали між музикантами хімію.

"Вона існує (хімія - ред.), і це правда. Ярослав - дуже хороша людина. Я можу сказати, що він дійсно став мені дуже близьким другом. Він мене дуже підтримує", - зізналася вона.

Співачка підтвердила, що хімія існує, але наголосила, що "не готова називати щось стосунками".

"Я не готова визначатися зараз з чимось і називати щось стосунками. Дружба - супер. Підтримка - супер. Коліжанські взаємини - супер. Це те, що в нас є. Я йому сказала, що дружба і все", - поділилася вона.

LELÉKA та Ярослав Джусь (фото: Getty Images)

Водночась артистка з гумором зізналася, що певний момент близькості між нею та Ярославом був.

"Цілувалась! І не тільки з ним, ще 10 інших є... Я називаю це так: друг із розширеними повноваженнями", - з іронією зазначила вона.

Співачка пояснила, що свідомо не прагне будувати романтичні стосунки. Зараз вона насолоджується своєю свободою. Водночас не приховує, що в майбутньому хоче зустріти людину, з якою зможе створити міцну родину.

"Я хочу, щоб це були здорові, рівноправні стосунки, в яких у нас разом може виникнути це бажання і розуміння, що ми разом хочемо сім’ю", - сказала вона.



Що відомо про особисте життя LELÉKA

Артистка вперше вийшла заміж у 22 роки. Стосунки не склалися через різні погляди на життя.

Як пояснювала LELÉKA, це були перші стосунки. Вони були несвідомі люди, мали дуже дивні уявлення про спільне життя і не розуміли, які в них потреби.

Другим чоловіком став німець, який був молодший за неї. Причиною розставання з ним стали різні погляди на майбутнє. Як з'ясувалося, він не хоче мати дітей.

Артистка зауважила, що офіційно вони ще поки не розлучилися, оскільки в Німеччині цей процем доволі складний.