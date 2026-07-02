"Целовалась". LELÉKA поразила признанием об отношениях с коллегой

Что сказала LELÉKA о Ярославе Джусе

После совместного выступления на "Евровидении-2026" поклонники неоднократно замечали между музыкантами химию.

"Она существует (химия - ред.), и это правда. Ярослав - очень хороший человек. Я могу сказать, что он действительно стал мне очень близким другом. Он меня очень поддерживает", - призналась она.

Певица подтвердила, что химия существует, но подчеркнула, что "не готова называть что-либо отношениями".

"Я не готова определяться сейчас с чем-то и называть что-то отношениями. Дружба - супер. Поддержка - супер. Колижанские взаимоотношения - супер. Это то, что у нас есть. Я ему сказала, что дружба и все", - поделилась она.

LELÉKA и Ярослав Джусь (фото: Getty Images)

В то же время артистка с юмором призналась, что определенный момент близости между ней и Ярославом был.

"Целовалась! И не только с ним, еще 10 других есть... Я называю это так: друг с расширенными полномочиями", - с иронией отметила она.

Певица объяснила, что сознательно не стремится строить романтические отношения. Сейчас она наслаждается своей свободой. В то же время не скрывает, что в будущем хочет встретить человека, с которым сможет создать крепкую семью.

"Я хочу, чтобы это были здоровые, равноправные отношения, в которых у нас вместе может возникнуть это желание и понимание, что мы вместе хотим семью", - сказала она.



Что известно о личной жизни LELÉKA

Артистка впервые вышла замуж в 22 года. Отношения не сложились из-за разных взглядов на жизнь.

Как объясняла LELÉKA, это были первые отношения. Они были несознательными людьми с очень странными взглядами о совместной жизни и не понимали, какие у них потребности.

Вторым мужем стал немец, который был младше ее. Причиной расставания с ним стали разные взгляды на будущее. Как выяснилось, он не хочет детей.

Артистка отметила, что официально они пока еще не развелись, поскольку в Германии этот процесс достаточно сложный.