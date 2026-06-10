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"У нас демократія". Дядя Жора вразив зізнанням про доньок

18:45 10.06.2026 Ср
3 хв
Артист розкрив, про що говорить з дівчатами та чи виникають у них конфлікти
aimg Сюзанна Аль Маріді
"У нас демократія". Дядя Жора вразив зізнанням про доньок Дядя Жора (фото: пресслужба)
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Український шоумен, співак та ведучий Дядя Жора розкрив подробиця стосунків з доньками. Він зізнався, яка сімейна традиція допомагає підтримувати їхній зв'язок та чи виникають в родині конфлікти.

Про це артист розповів в коментарі РБК-Україна.

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Що Дядя Жора розповів про стосунки з доньками

Не секрет, що артист є багатодітним батьком. У них дружиною Наталією три доньки - Уляна, Устина та Аміна. За словами шоумена, з кожною він підтримує дружні стосунки.

"Ми всі відкриті. У нас в сім’ї демократія. Завжди підійдуть, завжди поговоримо, чи про стосунки з хлопцями, чи що пити, чи як водити машину. Старша вже здала на права, середню навчаємо", - зізнався він.

Окремо Дядя Жора розповів про родинну традицію, про яку зокрема він співає у пісні "Яскраві моменти".

"В нас є традиція - п'ятничний збір на кухні. І от в пісні є ця фраза з життя: "Разом в Карпати, разом по світу або просто на кухні п'ємо вінішко". Це про нашу традицію, коли збирається вся сім’я і ділиться новинами", - розповів він.

&quot;У нас демократія&quot;. Дядя Жора вразив зізнанням про доньокДядя Жора з родиною (фото: instagram.com/dyadya_jora)

А от конфліктів у стосунках з доньками майже не буває. Ведучий розуміє, коли варто уникнути напруги.

"Дуже рідко (виникають конфлікти - ред). Я одразу бачу, що йде напряг і не допускаю його. Ми не конфліктуємо. Якщо хочуть щось сказати, то говорять. Я прихильник того, що в кожного є своя думка", - зазначив він.

Дядя Жора пригадав свій випускний

Днями артист представив нову пісню та відеокліп "Випускний". Це емоційна музична історія про один із найважливіших моментів у житті людини - прощання зі школою та початок нового життєвого етапу.

"Я хотів створити пісню, яка буде жити роками. Пісню, у якій впізнають себе сьогоднішні випускники, а батьки відчують ті особливі емоції, коли дивляться на своїх дітей і розуміють, як швидко минув час", - зазначив він.

Колись шоумен також був випускником та окремо займався підготовкою свят для своїх доньок. У його випадку все було традиційно.

"В актовому залі привітали всіх, потім перейшли в спортзал. Там посиділи, потанцювали, а зранку пішли зустрічати світанок. Потім пішли всі в похід", - пригадав Дядя Жора.

Для доньок вони організували святкування з ведучим та яскравою шоу-програмою.

"Випуск - такий захід, який один раз у житті робиться, тому треба робити яскраве свято. Я як ведучий і організатор свят завжди кажу: не шкодуйте на емоції", - додав він.

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