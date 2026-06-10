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"У нас демократия". Дядя Жора поразил признанием о дочерях

18:45 10.06.2026 Ср
3 мин
Артист раскрыл, о чем говорит с девочками и возникают ли у них конфликты
aimg Сюзанна Аль Мариди
"У нас демократия". Дядя Жора поразил признанием о дочерях Дядя Жора (фото: пресс-служба)
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Украинский шоумен, певец и ведущий Дядя Жора раскрыл подробности отношений с дочерьми. Он признался, какая семейная традиция помогает поддерживать их связь и возникают ли в семье конфликты.

Об этом артист рассказал в комментарии РБК-Украина.

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Что Дядя Жора рассказал об отношениях с дочками

Не секрет, что артист является многодетным отцом. У них с женой Натальей три дочери - Ульяна, Устина и Амина. По словам шоумена, с каждой он поддерживает дружеские отношения.

"Мы все открыты. У нас в семье демократия. Всегда подойдут, всегда поговорим, или об отношениях с ребятами, или что пить, или как водить машину. Старшая уже сдала на права, среднюю учим", - признался он.

Отдельно Дядя Жора рассказал о семейной традиции, о которой в частности он поет в песне "Яскраві моменти".

"У нас есть традиция - пятничный сбор на кухне. И вот в песне есть эта фраза из жизни: "Разом в Карпати, разом по світу або просто на кухні п'ємо вінішко". Это о нашей традиции, когда собирается вся семья и делится новостями", - рассказал он.

&quot;У нас демократия&quot;. Дядя Жора поразил признанием о дочеряхДядя Жора с семьей (фото: instagram.com/dyadya_jora)

А вот конфликтов в отношениях с дочерьми почти не бывает. Ведущий понимает, когда стоит избегать напряжения.

"Очень редко (возникают конфликты - ред). Я сразу вижу, что идет напряжение и не допускаю его. Мы не конфликтуем. Если хотят что-то сказать, то говорят. Я сторонник того, что у каждого есть свое мнение", - отметил он.

Дядя Жора вспомнил свой выпускной

На днях артист представил новую песню и видеоклип "Выпускной". Это эмоциональная музыкальная история об одном из важнейших моментов в жизни человека - прощание со школой и начало нового жизненного этапа.

"Я хотел создать песню, которая будет жить годами. Песню, в которой узнают себя сегодняшние выпускники, а родители почувствуют те особые эмоции, когда смотрят на своих детей и понимают, как быстро прошло время", - отметил он.

Когда-то шоумен также был выпускником и отдельно занимался подготовкой праздников для своих дочерей. В его случае все было традиционно.

"В актовом зале поздравили всех, потом перешли в спортзал. Там посидели, потанцевали, а утром пошли встречать рассвет. Потом пошли все в поход", - вспомнил Дядя Жора.

Для дочерей они организовали празднование с ведущим и яркой шоу-программой.

"Выпуск - такое мероприятие, которое один раз в жизни делается, поэтому надо делать яркий праздник. Я как ведущий и организатор праздников всегда говорю: не жалейте на эмоции", - добавил он.

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