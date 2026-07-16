ua en ru
Чт, 16 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Шоу бізнес »

Валевська пояснила, у чому феномен Пугачової: "Не в кожного вистачить сміливості"

19:01 16.07.2026 Чт
2 хв
Артистка чесно зізналася, чи не боїться хейту через симпатію до колишньої наставниці
aimg Сюзанна Аль Маріді
Валевська пояснила, у чому феномен Пугачової: "Не в кожного вистачить сміливості" Наталія Валевська та Алла Пугачова (колаж: РБК-Україна)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Співачка Наталія Валевська поділилася ставленням до Алли Пугачової, яка колись була її наставницею. Вона пояснила, у чому, на її думку, полягає феномен російської артистки та чи не боїться критики через симпатію до неї.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

Більше цікавого: Валевська вперше розповіла про три викидні

Що сказала Валевська про Пугачову

Наталія наголосила, що поважає Аллу Борисівну як артистку насамперед за совість. Вона вражена її сміливістю ухвалювати непрості рішення.

"Не в кожного вистачить сміливості. Я не заглиблювалася, як це відбувалося, як покидалася країна (Росія - ред.), як ставився хрест на всьому, що було до. Для мене це совість і гідність", - зазначила вона.

За словами Валевської, для багатьох людей професія та популярність стають головною метою життя, однак для Пугачової це не було найважливішим.

"Дуже багато людей живе своєю професією і живе рейтингами в професії. Для них це сенс життя. Значить для пані Алли - це не сенс життя. Для неї сенс життя в іншому. Але це вже не феномен. Це її вибір", - сказала вона.

Валевська пояснила, у чому феномен Пугачової: &quot;Не в кожного вистачить сміливості&quot;Валевська зізналася, за що поважає Пугачову (фото: РБК-Україна)

Співачка також провела паралель з українцями, які залишаються вдома попри обстріли.

"Так само як і наш вибір - не їхати з України, продовжувати жити навіть під обстрілами. Для мене це вольові люди. І це люди з великої літери. Ми не титани, тому що ми вразливі. Ми можемо здригатися під час якоїсь ситуації", - наголосила вона.

Окремо Валевська відповіла, чи не боїться критики через симпатію до російської артистки.

"Боятися хейту - це дорівнює не приймати взагалі. Я знаю себе багато років. Я хороша людина. Я коли косячу, я завжди кажу: "Я накосячила, вибачте мені, будь ласка". Якщо людині захочеться побачити в мені щось погане, я не можу заборонити цього", - пояснила вона.

Водночас Наталія підкреслила, що не ігнорує конструктивну критику та готова аналізувати зауваження, якщо вони мають підстави.

"Це ж не означає, що не потрібно прислуховуватися. Я прислуховуюся до думки людей, тому що є експерти, які вказали на недопрацювання. Якщо це велика кількість людей, я написала, сіла, задумалась", - підсумувала Валевська.

Ще більше цікавого:

Наталія Валевська розповіла, як пережила важкий психологічний період

Хільська чесно висловилася про Пугачову, Галкіна та "хороших росіян"

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Зірки
Новини
"Слуга народу" може зібратися на нове засідання щодо міністра оборони, - джерело
"Слуга народу" може зібратися на нове засідання щодо міністра оборони, - джерело
Аналітика
Кулуарна боротьба. Чому Зеленський знімає Федорова і кому вигідне таке рішення
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Кулуарна боротьба. Чому Зеленський знімає Федорова і кому вигідне таке рішення