Валевська пояснила, у чому феномен Пугачової: "Не в кожного вистачить сміливості"

Співачка Наталія Валевська поділилася ставленням до Алли Пугачової, яка колись була її наставницею. Вона пояснила, у чому, на її думку, полягає феномен російської артистки та чи не боїться критики через симпатію до неї.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна .

Що сказала Валевська про Пугачову

Наталія наголосила, що поважає Аллу Борисівну як артистку насамперед за совість. Вона вражена її сміливістю ухвалювати непрості рішення.

"Не в кожного вистачить сміливості. Я не заглиблювалася, як це відбувалося, як покидалася країна (Росія - ред.), як ставився хрест на всьому, що було до. Для мене це совість і гідність", - зазначила вона.

За словами Валевської, для багатьох людей професія та популярність стають головною метою життя, однак для Пугачової це не було найважливішим.

"Дуже багато людей живе своєю професією і живе рейтингами в професії. Для них це сенс життя. Значить для пані Алли - це не сенс життя. Для неї сенс життя в іншому. Але це вже не феномен. Це її вибір", - сказала вона.

Валевська зізналася, за що поважає Пугачову (фото: РБК-Україна)

Співачка також провела паралель з українцями, які залишаються вдома попри обстріли.

"Так само як і наш вибір - не їхати з України, продовжувати жити навіть під обстрілами. Для мене це вольові люди. І це люди з великої літери. Ми не титани, тому що ми вразливі. Ми можемо здригатися під час якоїсь ситуації", - наголосила вона.

Окремо Валевська відповіла, чи не боїться критики через симпатію до російської артистки.

"Боятися хейту - це дорівнює не приймати взагалі. Я знаю себе багато років. Я хороша людина. Я коли косячу, я завжди кажу: "Я накосячила, вибачте мені, будь ласка". Якщо людині захочеться побачити в мені щось погане, я не можу заборонити цього", - пояснила вона.

Водночас Наталія підкреслила, що не ігнорує конструктивну критику та готова аналізувати зауваження, якщо вони мають підстави.

"Це ж не означає, що не потрібно прислуховуватися. Я прислуховуюся до думки людей, тому що є експерти, які вказали на недопрацювання. Якщо це велика кількість людей, я написала, сіла, задумалась", - підсумувала Валевська.