Валевская объяснила, в чем феномен Пугачевой: "Не у каждого хватит смелости"

Певица Наталья Валевская поделилась отношением к Алле Пугачевой, которая когда-то была ее наставницей. Она объяснила, в чем, по ее мнению, состоит феномен российской артистки и не боится ли критики из-за симпатии к ней.

Что сказала Валевская о Пугачевой

Наталья подчеркнула, что уважает Аллу Борисовну как артистку, прежде всего за совесть. Она поражена ее смелостью принимать непростые решения.

"Не у каждого хватит смелости. Я не углублялась, как это происходило, как покидалась страна (Россия - ред.), как ставился крест на всем, что было до. Для меня это совесть и достоинство", - отметила она.

По словам Валевской, для многих людей профессия и популярность становится главной целью жизни, однако для Пугачевой это не было самым важным.

"Очень много людей живет своей профессией и живет рейтингами в профессии. Для них это смысл жизни. Значит для госпожи Аллы - это не смысл жизни. Для нее смысл жизни в другом. Но это уже не феномен. Это ее выбор", - сказала она.

Валевская призналась, за что уважает Пугачеву (фото: РБК-Украина)

Певица также провела параллель с украинцами, которые остаются дома, несмотря на обстрелы.

"Так же как и наш выбор - не ехать из Украины, продолжать жить даже под обстрелами. Для меня это волевые люди. И это люди с большой буквы. Мы не титаны, потому что мы уязвимы. Мы можем вздрагивать во время какой-то ситуации", - подчеркнула она.

Отдельно Валевская ответила, не боится ли критики из-за симпатии к российской артистке.

"Бояться хейта - это равно не принимать вообще. Я знаю себя много лет. Я хороший человек. Я когда косячу, я всегда говорю: "Я накосячила, извините меня, пожалуйста". Если человеку захочется увидеть во мне что-то плохое, я не могу запретить этого", - объяснила она.

В то же время Наталья подчеркнула, что не игнорирует конструктивную критику и готова анализировать замечания, если у них есть основания.

"Это же не значит, что не нужно прислушиваться. Я прислушиваюсь к мнению людей, потому что есть эксперты, которые указали на недоработку. Если это большое количество людей, я написала, села, задумалась", - подытожила Валевская.