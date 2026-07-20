"Вдалося здивувати". Тишкевич та Томусяк дізналися стать первістка (відео)

Українські актори Валентин Томусяк та Катерина Тишкевич, які готуються вперше стати батьками, дізналися стать дитини. Закохані показали кадри з гендер-паті та розкрили, як назвуть малюка.
Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram акторки.
Акторка опублікувала зворушливе відео з гендер-паті, на якому показала, як вони з чоловіком дізнавалися, хто незабаром з'явиться у їхній родині.
Катерина зізналася, що результат став для них несподіванкою. Як з'ясувалося, вони з Валентином уявляли себе батьками доньки, але у них буде син.
"Голосування наших підписників показало, що 75% були впевнені: у нас буде дівчинка. Якщо чесно, ми й самі все життя чомусь уявляли себе батьками саме дівчинки. Тому тим цікавіше, що цієї осені в наше життя прийде син", - написала вона.
Майбутні батьки звернулися до хлопчика та розкрили ім'я, яке йому обрали.
"Данелик. Даня. Даніель. Тобі вже вдалося здивувати і своїх батьків, і нашу аудиторію. Чекаємо на зустріч із тобою, наш маленький масіпусік", - написала Тишкевич.
Для особливої події акторська пара обрала затишну домашню атмосферу на подвір'ї та стильні образи в українському стилі.
"Супер скромне подвір'я перетворили на справжню інстаказку", - поділилася Катерина.
Для гендер-паті вони обрали образи в схожому стилі. Акторка одягла довгу сукню-вишиванку, а її чоловік - вишиту сорочку та білі шорти.
Локацію прикрасили квітами, а серед святкових деталей були торт, за яким визначали стать, веганські солодощі та спеціальний стенд, де гості могли зробити свій прогноз.
Нагадаємо, Томусяк та Тишкевич разом з 2015 року, а одружилися у 2019-му.
Про майбутнє поповнення вони оголосили в червні цього року, коли Катерина була на 5 місяці вагітності.
Акторка зізнавалася, що рішення народити дитину було усвідомленим. Вони серйозно підійшли до цього питання, зокрема консультувалися з лікарем.
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