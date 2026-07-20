"Удалось удивить". Тышкевич и Томусяк узнали пол первенца (видео)

Как Томусяк и Тышкевич объявили пол ребенка

Актриса опубликовала трогательное видео с гендер-пати, на котором показала, как они с мужем узнавали, кто скоро появится в их семье.

Екатерина призналась, что результат стал для них неожиданностью. Как выяснилось, они с Валентином представляли себя родителями дочери, но у них будет сын.

"Голосование наших подписчиков показало, что 75% были уверены: у нас будет девочка. Если честно, мы и сами всю жизнь почему-то представляли себя родителями именно девочки. Поэтому тем интереснее, что этой осенью в нашу жизнь придет сын", - написала она.

У Тышкевич родится сын (скриншот)

Будущие родители обратились к мальчику и раскрыли имя, которое ему выбрали.

"Данелик. Даня. Даниэль. Тебе уже удалось удивить и своих родителей, и нашу аудиторию. Ждем встречи с тобой, наш маленький массипусик", - написала Тышкевич.



Каким было гендер-пати

Для особого события актерская пара выбрала уютную домашнюю атмосферу во дворе и образы в украинском стиле.

"Супер скромный двор превратили в настоящую инстаказку", - поделилась Екатерина.

Для гендер-пати они выбрали образы в похожем стиле. Актриса одела длинное платье-вышиванку, а ее муж - вышитую рубашку и белые шорты.

Локацию украсили цветами, а среди праздничных деталей были торт, согласно которому определяли пол, веганские сладости и специальный стенд, где гости могли сделать свой прогноз.



Что известно об отношениях пары

Напомним, Томусяк и Тышкевич вместе с 2015 года, а поженились в 2019-м.

О предстоящем пополнении они объявили в июне этого года, когда Екатерина была на 5 месяце беременности.

Актриса признавалась, что решение родить ребенка было осознанным. Они серьезно подошли к этому вопросу, в частности консультировались с врачом.