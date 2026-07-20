"Удалось удивить". Тышкевич и Томусяк узнали пол первенца (видео)

Украинские актеры Валентин Томусяк и Екатерина Тышкевич, которые готовятся впервые стать родителями, узнали пол ребенка. Влюбленные показали кадры из гендер-пати и раскрыли, как назовут малыша.
Детальнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram актрисы.
Актриса опубликовала трогательное видео с гендер-пати, на котором показала, как они с мужем узнавали, кто скоро появится в их семье.
Екатерина призналась, что результат стал для них неожиданностью. Как выяснилось, они с Валентином представляли себя родителями дочери, но у них будет сын.
"Голосование наших подписчиков показало, что 75% были уверены: у нас будет девочка. Если честно, мы и сами всю жизнь почему-то представляли себя родителями именно девочки. Поэтому тем интереснее, что этой осенью в нашу жизнь придет сын", - написала она.
Будущие родители обратились к мальчику и раскрыли имя, которое ему выбрали.
"Данелик. Даня. Даниэль. Тебе уже удалось удивить и своих родителей, и нашу аудиторию. Ждем встречи с тобой, наш маленький массипусик", - написала Тышкевич.
Для особого события актерская пара выбрала уютную домашнюю атмосферу во дворе и образы в украинском стиле.
"Супер скромный двор превратили в настоящую инстаказку", - поделилась Екатерина.
Для гендер-пати они выбрали образы в похожем стиле. Актриса одела длинное платье-вышиванку, а ее муж - вышитую рубашку и белые шорты.
Локацию украсили цветами, а среди праздничных деталей были торт, согласно которому определяли пол, веганские сладости и специальный стенд, где гости могли сделать свой прогноз.
Напомним, Томусяк и Тышкевич вместе с 2015 года, а поженились в 2019-м.
О предстоящем пополнении они объявили в июне этого года, когда Екатерина была на 5 месяце беременности.
Актриса признавалась, что решение родить ребенка было осознанным. Они серьезно подошли к этому вопросу, в частности консультировались с врачом.
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