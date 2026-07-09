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"Вибір на користь себе": екссолістка "ВІА Гри" розкрила справжню причину розлучення з чоловіком

17:49 09.07.2026 Чт
3 хв
Артистка і бізнесмен прожили у шлюбі 11 років
aimg Наталя Крижанівська
"Вибір на користь себе": екссолістка "ВІА Гри" розкрила справжню причину розлучення з чоловіком Санта Дімопулос (фото: instagram.com/santadimopulos)
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Понад рік після розриву українська співачка та колишня солістка гурту "ВІА Гра" Санта Дімопулос уникала розмов про особисте життя. Та цього разу співачка вирішила відверто пояснити, чому її багаторічний шлюб із бізнесменом Ігорем Кучеренком завершився.

Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на сторінку зірки в Instagram.

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Наважилася на розлучення не одразу

За словами співачки, рішення про розлучення далося їй нелегко. Вона довго його обмірковувала і зрештою зрозуміла, що хоче рухатися далі окремим шляхом. Зі слів артистки можна зробити висновок, що саме вона стала ініціаторкою розриву.

"Я прожила 11 років у стосунках. Ми дорослішали разом, будували сім’ю, у нас народилася дитина. І я, правда, вдячна цьому періоду за дуже багато уроків. Рішення про розлучення стало одним із найнепростіших у моєму житті. Я йшла до нього не один день і не один місяць. І це не був вибір проти когось. Це був вибір на користь себе", - пояснила вона.

&quot;Вибір на користь себе&quot;: екссолістка &quot;ВІА Гри&quot; розкрила справжню причину розлучення з чоловікомСанта з донькою та колишнім чоловіком (фото: instagram.com/santadimopulos)

Вдячність за прожиті роки

Незважаючи за логічне завершення шлюбу, артистка говорить про цей етап життя без образ. Вона зазначила, що вдячна Ігорю за роки, які вони прожили разом, а також за народження доньки Софії.

Після розлучення колишнє подружжя підтримує цивілізовані стосунки та разом бере участь у вихованні дитини. Сама ж співачка запевняє, що сьогодні для неї головне - внутрішня гармонія та можливість чесно жити у злагоді із собою.

Що відомо про стосунки зіркової пари

Санта Дімопулос і бізнесмен Ігор Кучеренко познайомилися на початку 2010-х років. Незабаром між ними зав'язалися романтичні стосунки, а у 2015 році пара офіційно одружилася.

У вересні 2019 року в подружжя народилася донька Софія. Після її появи на світ артистка неодноразово говорила, що сім'я стала для неї головною цінністю. В цей час артистка продовжувала активно займатися творчістю, розвивати власний бізнес і брати участь у міжнародних проєктах.

Упродовж багатьох років Санта та Ігор жили між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами. Співачка не раз ділилася, що чоловік підтримував її професійні амбіції, хоча сам уникав публічності й майже не з'являвся в медіа.

Про розлучення Дімопулос повідомила навесні 2024 року. Тоді вона наголосила, що рішення було мирним, а після завершення шлюбу їм вдалося зберегти повагу одне до одного та продовжити спільно виховувати доньку.

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