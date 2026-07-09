ua en ru
Чт, 09 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Шоу бизнес »

"Выбор в пользу себя": экс-солистка "ВИА Гры" раскрыла истинную причину развода с мужем

17:49 09.07.2026 Чт
3 мин
Артистка и бизнесмен прожили в браке 11 лет
aimg Наталия Крижановская
"Выбор в пользу себя": экс-солистка "ВИА Гры" раскрыла истинную причину развода с мужем Санта Димопулос (фото: instagram.com/santadimopulos)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Больше года после разрыва украинская певица и бывшая солистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос избегала разговоров о личной жизни. Но на этот раз певица решила откровенно объяснить, почему ее многолетний брак с бизнесменом Игорем Кучеренко завершился.

Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на страницу звезды в Instagram.

Больше интересного: Звезда "Субстанции" Маргарет Кволли расстается с мужем после трех лет брака

Решилась на развод не сразу

По словам певицы, решение о разводе далось ей нелегко. Она долго его обдумывала и наконец поняла, что хочет двигаться дальше по отдельному пути. По словам артистки, можно сделать вывод, что именно она стала инициатором разрыва.

"Я прожила 11 лет в отношениях. Мы взрослели вместе, строили семью, у нас родился ребенок. И я, правда, благодарна этому периоду за очень много уроков. Решение о разводе стало одним из самых непростых в моей жизни. Я шла к нему не один денек и не один месяц. И это не был выбор против кого-либо. Это был выбор в пользу себя", - пояснила она.

&quot;Выбор в пользу себя&quot;: экс-солистка &quot;ВИА Гры&quot; раскрыла истинную причину развода с мужемСанта с дочерью и бывшим мужем (фото: instagram.com/santadimopulos)

Благодарность за прожитые годы

Несмотря на логическое завершение брака, артистка говорит об этом этапе жизни без оскорблений. Она отметила, что благодарна Игорю за годы, которые они прожили вместе, а также за рождение дочери Софии.

После развода бывшие супруги поддерживают цивилизованные отношения и вместе участвуют в воспитании ребенка. Сама же певица уверяет, что сегодня для нее главное - внутренняя гармония и возможность честно жить в согласии с собой.

Что известно об отношениях звездной пары

Санта Димопулос и бизнесмен Игорь Кучеренко познакомились в начале 2010-х годов. Вскоре между ними завязались романтические отношения, а в 2015 году пара официально вышла замуж.

В сентябре 2019 года у супругов родилась дочь София. После ее появления на свет артистка не раз говорила, что семья стала для нее главной ценностью. В это время артистка продолжала активно заниматься творчеством, развивать собственный бизнес и участвовать в международных проектах.

На протяжении многих лет Санта и Игорь жили между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами. Певица не раз делилась, что мужчина поддерживал ее профессиональные амбиции, хотя сам избегал публичности и почти не появлялся в СМИ.

О разводе Димопулос сообщила весной 2024 года. Тогда она подчеркнула, что решение было мирным, а по завершении брака им удалось сохранить уважение друг к другу и продолжить совместно воспитывать дочь.

Больше интересного:

Известная певица сообщила о расставании с женихом

Горбачева после цветов от Никитина сделала важное заявление о разводе

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Шоу-бизнес Звёзды Звезды шоу-бизнеса Новости шоу-бизнеса
Новости
Советники предлагали Путину перемирие по линии фронта, но он хочет захватить Донбасс, - Reuters
Советники предлагали Путину перемирие по линии фронта, но он хочет захватить Донбасс, - Reuters
Аналитика
Мы финансируем и технологии двойного назначения: интервью с вице-президентом ЕИБ Нехаммером
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мы финансируем и технологии двойного назначения: интервью с вице-президентом ЕИБ Нехаммером