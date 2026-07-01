"З родичів нікого не було". Вітвіцька розкрила, як виходила заміж за коханого-військового

Що сказала Вітвіцька про весілля з військовим

Ведуча отримала пропозицію ще півтора року тому, але тривалий час пара відкладала церемонію і не могла визначитися з форматом свята.

"Всі постійно питали: коли весілля, коли весілля? Але оскільки зараз такий непростий час - війна, нестабільність, трагічні події, які переживає наша країна, - ми ніяк не могли вирішити, яке весілля робити і чи робити взагалі", - розповіла ведуча.

Остаточне рішення закохані ухвалили після новини про первістка. Саме тоді, за словами Вітвіцької, її коханий сказав, що відкладати вже немає сенсу.

"Олекса сам сказав: "Нема куди відкладати. Діти мають народжуватися в офіційному шлюбі". У нього така позиція", - зазначила вона.

Вітвіцька з коханим (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)​​​​​​​

Спочатку пара планувала святкування з рідними, однак від цих планів зрештою відмовилася.

"Олекса ухвалив вольове рішення, що ми удвох просто поїдемо у відпустку. Вирішили їхати на Закарпаття. І мій день народження відсвяткувати і, відповідно, там побратися", - розповіла вона.

Весілля перетворилося на повну імпровізацію. Допомогу в підготовці образу надала подруга, а фотографа вони знайшли випадково на шляху.

"З родичів взагалі нікого не було. Були наші друзі, в яких ми і зупинилися. Моя подруга Леся Поврозник, кум Олекси приїхав з родиною. Фактично на весіллі нас мало бути шестеро разом з нами, а було десять", - поділилася вона.

Вітвіцька в образі нареченої (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Ведуча залишилася задоволена таким форматом весілля - камерним та інтимним.

"І все - суцільна імпровізація... Це справді класний спогад. Я себе почувала красивою, коханою, було дуже багато теплих емоцій, класні люди поруч", - підкреслила вона.

Також Соломія торкнулася теми декрету. Вона зазначила, що наразі не планує повністю випадати з роботи, але не виключає певної паузи після народження дитини.



Що відомо про стосунки пари

Нагадаємо, у квітні Вітвіцька оголосила про вагітність. Для неї ця дитина буде першою.

Згодом ведуча розкрила стать малечі - у них з чоловіком буде хлопчик, але з ім'ям для нього вони ще не визначилися.

У стосунках пара перебуває з 2024 року. До повномасштабної війни Ситайло очолював районний суд на Сумщині, а після долучився до лав ЗСУ.

Закохані заручилися 14 лютого 2025 року. Саме тоді під час відпочинку в Буковелі військовий зробив пропозицію ведучій.