Зеленський нагородив зірок в День Конституції: двох - посмертно

Президент України до Дня Конституції відзначив державними нагородами низку діячів культури та мистецтва. Серед них були й відомі українські знаменитості.
Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на указ президента №532/2026.
Нагороди традиційно присуджуються за внесок у розвиток держави, зміцнення її суверенітету та територіальної цілісності, а також за значні професійні досягнення й сумлінну працю.
Так, учасника гурту ADAM Михайла Клименка посмертно вшанували орденом "За заслуги" III ступеня.
Артист помер 7 грудня 2025 року внаслідок ускладнень, спричинених туберкульозним менінгітом.
Народний артист Степан Гіга, який помер 12 грудня 2025 року, отримав орден Ярослава Мудрого V ступеня.
Це одна з найвищих державних нагород, яку присуджують за видатні заслуги в будівництві, економіці, науці, освіті, культурі, мистецтві, охороні здоров'я, за благодійницьку та громадську діяльність.
Як відомо, Гіга провів кілька місяців у лікарні після госпіталізації в листопаді 2025 року. За словами його дітей, причиною трагедії стали ускладення, які виникли на тлі розвитку інфекції внаслідок цукрового діабету.
Телеведучий Андрій Бєдняков отримав орден "За заслуги" III ступеня. Він був присутній на заході до Дня Конституції та особисто отримав нагороду з рук Зеленського.
Нагороди отримали й інші діячі культури, мистецтва та громадського життя, перелік яких оприлюднено в указі.
Нагадаємо, раніше почесні державні нагороди отримали Ірина Федишин, Василь Байдак, Анастасія Пустовіт та інші зірки, які активно займаються волонтерською діяльності.