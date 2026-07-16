Зірка "Озарка" Джулія Гарнер розлучається з чоловіком після понад шести років шлюбу

Зірка серіалу "Озарк" Джулія Гарнер та фронтмен гурту "Foster the People" Марк Фостер більше не разом. Пара завершила свої стосунки після понад шести років шлюбу.
Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на People.
Гарнер і Фостер познайомилися ще 2013 року на кінофестивалі "Санденс", але роман між ними почався значно пізніше. За словами акторки, вони відновили спілкування через Instagram: спочатку Марк почав ставити вподобайки її публікаціям, а згодом написав їй особисте повідомлення.
Пізніше, 2019 роцку, пара заручилася під час відпочинку в Монтані. Тоді Фостер зробив коханій особливу пропозицію - він прочитав їй власний вірш, а після цього став на коліно.
Того ж року закохані одружилися на невеликій церемонії у мерії Нью-Йорка. Гарнер розповідала, що вони свідомо відмовилися від великого весілля, адже її батьки також колись одружилися саме там.
Протягом шлюбу пара часто підтримувала одне одного. Особливо Марк був поруч у важливі моменти кар'єри акторки.
Після першої перемоги Гарнер на премії "Еммі" за роль у серіалі "Озарк" вона зі сцени подякувала чоловікові, назвавши його "коханням усього свого життя".
2023 року, коли акторка отримала "Золотий глобус" за цю ж роль, вона також згадала Фостера у своїй промові та сказала, що любить його.
Раніше пара регулярно ділилася спільними фотографіями у соцмережах, однак останнім часом такі публікації зникли з їхніх сторінок. Причини розриву Джулія Гарнер та Марк Фостер наразі не розкривають.
Джулія Гарнер на сьогодні є однієї з найпопулярніших американських акторое. Світову популярність їй принесла роль Рут Ленгмор у кримінальному серіалі "Озарк" від Netflix. За цю роботу вона отримала три премії "Еммі" у категорії найкраща акторка другого плану в драматичному серіалі.
Також Гарнер відома за головною роллю у серіалі "Вигадуючи Анну", де вона зіграла шахрайку Анну Делві. Акторка також знімалася у фільмах "Перлини", "Астероїд-Сіті" та інших кінострічках. 2024 року отримала роль Срібної Серферки у фільмі Marvel "Фантастична четвірк", що стало ще одним важливим етапом у її кар'єрі.
Що ж стосується Марка Фостера, то він - американський музикант, співак і автор пісень, найбільш відомий як фронтмен гурту "Foster the People". Колектив став популярним у 2010-х роках завдяки хіту "Pumped Up Kicks", який приніс музикантам світову славу та кілька номінацій на премію "Греммі".
До знайомства з Гарнер Фостер уже мав успішну музичну кар'єру. Крім виступів із гуртом, він пише пісні та займається продюсуванням.