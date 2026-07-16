Звезда "Озарка" Джулия Гарнер расстается с мужем после шести лет брака

Как началась история пары

Гарнер и Фостер познакомились еще в 2013 году на кинофестивале "Санденс", но роман между ними начался гораздо позже. По словам актрисы, они возобновили общение через Instagram: сначала Марк начал ставить "лайки" ее публикациям, а впоследствии написал ей личное сообщение.

Позже, 2019 год, пара обручилась во время отдыха в Монтане. Тогда Фостер сделал любимому особое предложение - он прочитал ей собственное стихотворение, а после этого встал на колено.

В том же году влюбленные поженились на небольшой церемонии в мэрии Нью-Йорка. Гарнер рассказывала, что они сознательно отказались от большой свадьбы, ведь ее родители тоже когда-то поженились именно там.

Марк Фостер поддерживал Гарнер во время ее успеха

В течение брака пара часто поддерживала друг друга. Особенно Марк был рядом во важные моменты карьеры актрисы.

После первой победы Гарнер на премии "Эмми" за роль в сериале "Озарк" она со сцены поблагодарила мужчину, назвав его "любовью всей своей жизни".

В 2023 году, когда актриса получила "Золотой глобус" за эту же роль, она вспомнила Фостера в своей речи и сказала, что любит его.

Раньше пара регулярно делилась общими фотографиями в соцсетях, однако в последнее время такие публикации исчезли с их страниц. Причины разрыва Джулия Гарнер и Марк Фостер не раскрывают.

Что известно о Гарнере и Фостере

Джулия Гарнер на сегодняшний день является одним из самых популярных американских актороэ. Мировую известность ей принесла роль Рут Лэнгмор в криминальном сериале "Озарк" от Netflix. За эту работу она получила три премии "Эмми" в категории лучшая актриса второго плана в драматическом сериале.

Также Гарнер известна по главной роли в сериале "Выдумывая Анну", где она сыграла мошенницу Анну Делви. Актриса также снималась в фильмах "Жемчужины", "Астероид-Сити" и других кинолентах. В 2024 году получила роль Серебряной Серферки в фильме Marvel "Фантастическая четверка", ставшего еще одним важным этапом в ее карьере.

Что же касается Марка Фостера, то он - американский музыкант, певец и автор песен, наиболее известный как фронтмен группы "Foster the People". Коллектив стал популярным в 2010-х годах благодаря хиту Pumped Up Kicks, который принес музыкантам мировую славу и несколько номинаций на премию Грэмми.

До знакомства с Гарнер Фостер уже имел успешную музыкальную карьеру. Кроме выступлений с группой, он пишет песни и занимается продюсированием.