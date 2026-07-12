"Снова чайлдфри". Алла Волкова во второй раз стала мамой и раскрыла имя дочери (фото)

Украинская стендап-комикесса Алла Волкова и ее муж, юморист Богдан Боярин, порадовали радостной новостью о пополнении в семье. У пары родилась дочь.

Детальнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram стендаперши.

Алла Волкова и Богдан Боярин стали родителями во второй раз

Дочь пары родилась 11 июля в одной из частных клиник Киева. Комикесса опубликовала серию кадров с малышкой и мужем.

В подписи к фото Алла лаконично и с юмором прокомментировала пополнение в семье.

"Снова чайлдфри", - написала она.

Среди фотографий можно увидеть карту новорожденной. Кроме даты, на ней указано имя девочки - Варвара.

Волкова и Боярин стали родителями во второй раз (фото: instagram.com/fkudz)

Как отреагировали в сети

Публикация быстро собрала десятки поздравлений от поклонников, друзей и коллег, среди которых Леся Никитюк, MamaRika, Рамина и другие.

"Самые искренние поздравления".

"Ааааай. Поздравляем".

"Мои поздравления".

"Пусть растет здоровой и счастливой".

"Поздравляют, легкого восстановления и сил".

"Какие хорошие имена у ваших дочерей".

"Здоровье вам и доченьке! Вы отличная мама".

Что известно об Алле Волковой

Украинская стендап-комикесса родом из Червонограда (теперь - Шептицкий) Львовской области. Выделяется ярким и откровенным юмором, в котором поднимает темы личной жизни и быта.

Алла стала первой украинской артисткой комедийного жанра, которой удалось собрать более семи тысяч зрителей в столичном Дворце спорта. Также она активно участвует в YouTube-проектах.

О второй беременности Волкова сообщила в мае этого года прямо со сцены во время своего выступления.

"Думаю, что женщины тупеют во время беременности не просто так. Это природа так делает, чтобы развести вас во второй раз, девочки. Откуда я это знаю? Потому что моему ребенку сейчас год, и в июле у нее появится сестра", - сказала тогда она.



Напомним, впервые Волкова стала мамой 1 апреля 2025 года. Тогда у них с мужем родилась дочь Злата.