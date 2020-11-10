5 главных мифов о Черной пятнице: стилист дала ответ, так ли это выгодно

Черна пятница, которую с нетерпением ждут все любители скидок и легкой фешн-добычи, в этом году припадает на 27-е ноября. Но в этом раю для шопоголиков есть свои подводные камни, которые вместо счастья приобретенной вещи могут оставить вас разочарованными. Какие именно, рассказала в своем блоге стилист Анна Пономаренко.

Перед походом по магазинам подумайте как следует (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

"Каждый год в конце ноября мир лихорадит от скидочной эпидемии: выходит так, что это самый выгодный момент для шопинга ever. Но давайте разберемся, так ли это на самом деле", - говорит Анна, предлагая вашему вниманию 5 мифов о Черной пятнице.

Миф первый

В США скидки 80%, и это правда скидки, не то что у нас. "Я мониторю скидки в иностранных магазинах не первый год и отмечу, что больше 40% дают на вещи из очень давних коллекций, странных цветов и не ходовых размеров. На основную коллекцию, что-то трендовое или 10%, или оно вообще не участвует в распродаже", - говорит Анна.

Миф второй

На Черную пятницу можно купить себе гардероб на год вперед. И да, и нет. На распродажи не попадают модные вещи и идеальные базовые вещи. Найти такую в своем размере - большая удача. Можно купить утилитарную куртку, ботинки, одежду для дома. Но часто это получаются бессмысленные покупки, ведущие к перепотреблению одежды.

Миф третий

Украинские бренды просто жлобятся на скидки. Вот в штатах, там да, а у нас что? Наши бренды - это, как правило, малый и средний бизнес. Себестоимость изделий достаточно высокая. Поэтому скидка более 40% может стать неподъемной для бренда. В то же время на распродажах всегда актуальные коллекции, нет лежащих годами вещей.

Стилист рассказала, как не купить лишнего (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Миф четвертый

Надо идти в торговый центр, там можно купить все и сразу. Если вы когда-нибудь были в этой алчущей толпе, вряд ли захотите снова. Особенно в этом году я не советую вам отправляться в ТРЦ. За исключением маленьких шоу-румов, в которых физически не может быть много людей.

Миф пятый

Надо срочно заказать все с американского сайта. Идея отличная, а вот с реализацией могут быть проблемы, поскольку самые выгодные предложения исчезают за минуту и достаются тем, у кого интернет быстрее, а рука проворнее. Замечу, что скидки действуют не только в саму пятницу, но и все выходные, а потом еще и в понедельник. Ассортимент обновляется каждый день.



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