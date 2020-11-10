5 головних міфів про Чорну п'ятницю: стиліст дала відповідь, чи це так вже вигідно

Чорна п'ятниця, яку з нетерпінням чекають всі любителі знижок і легкої фешн-наживи, цьогоріч припадає на 27-е листопада. Але в цьому раю для шопоголіків є свої підводні камені, які замість щастя придбаної речі можуть залишити вас розчарованими. Які саме, розповіла у своєму блозі стиліст Анна Пономаренко.

Перед походом по магазинах подумайте як слід (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

"Щороку наприкінці листопада світ лихоманить від знижкової епідемії: виходить так, що це найвигідніший момент для шопінгу ever. Але давайте розберемося, чи так це насправді", - говорить Анна, пропонуючи вашій увазі 5 міфів про Чорну п'ятницю.

Міф перший

У США знижки 80%, і це правда знижки, не те що у нас. "Я моніторю знижки в іноземних магазинах не перший рік і зазначу, що більше 40% дають на речі з дуже давніх колекцій, дивних кольорів і не ходових розмірів. На основну колекцію, щось трендове або 10%, або вона взагалі не бере участь у розпродажі", - говорить Анна.

Міф другий

На Чорну п'ятницю можна купити собі гардероб на рік вперед. І так, і ні. На розпродажі не потрапляють модні речі і ідеальні базові. Знайти таку в своєму розмірі - велика удача. Можна купити утилітарну куртку, черевики, одяг для дому. Але часто це виходять безглузді покупки.

Міф третій

Українські бренди просто не хочуть давати знижки. От в штатах, там так, а у нас що? Наші бренди - це, як правило, малий і середній бізнес. Собівартість виробів досить висока. Тому знижка 40% може стати непідйомною для бренду. У той же час на розпродажах завжди актуальні колекції, немає речей, які лежать роками.

Стиліст розповіла, як не купити зайвого (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Міф четвертий

Треба йти в торговий центр, там можна купити все і відразу. Якщо ви коли-небудь були в ціьому натовпі, навряд чи захочете знову. Особливо в цьому році я не раджу вам йти в ТРЦ. За винятком маленьких шоу-румів, в яких фізично не може бути багато людей.

Міф п'ятий

Треба терміново замовити все з американського сайту. Ідея чудова, а от з реалізацією можуть бути проблеми, оскільки найвигідніші пропозиції зникають за хвилину і дістаються тим, у кого інтернет швидше, а рука спритніша. Зауважу, що знижки діють не тільки в саму п'ятницю, але і всі вихідні, а потім ще і в понеділок. Асортимент оновлюється щодня.



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