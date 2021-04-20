50-летняя Наоми Кэмпбелл в мини-юбке и свитшоте восхитила спортивной фигурой

Свитшоты и спортивные штаны Pangaia, сделанные из переработанного и органического хлопка, уже давно полюбились поклонникам за комфорт и уют. Изюминка моделей - напечатанные на них слова-лозунг: "Для меня важны стиль и экологичность". Эти маленькие текстовые послания стали невероятно популярными, и компания запустила новую капсулу, в которую вошли худи, футболки и спортивные штаны с новым описанием: "Принт создается путем преобразования выбросов углерода в Air-Ink". Air-Ink - специальные чернила для трафаретной печати, благодаря которым снижается выброс CO2.

Наоми в новом наряде (фото: instagram.com/naomi)

Ноами в промо позирует в мини-юбке и свитшоте из новой коллекции, а также белом костюме. Наряды подчеркнули, что супермодель выглядит все так же, как и на пике своей карьеры. Стройная фигура, над которой Наоми трудится в спортзале, просто покорила сеть. "Королева", "Лучшая", "Восхитительная", "Королева", - не могут налюбоваться фанаты.