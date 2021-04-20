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50-річна Наомі Кемпбелл в міні-спідниці і світшоті захопила спортивною фігурою

Автор: Lite

Наомі Кемпбелл представила нову колекцію одягу з переробленої і органічної бавовни Pangaia. У промо супермодель захопила своєю фігурою і молодим зовнішнім виглядом.

Фото з'явилися на сторінці моделі в мережі.

Світшоти і спортивні штани Pangaia, зроблені з переробленої і органічної бавовни, вже давно полюбилися шанувальникам за комфорт і затишок. Родзинка моделей - надруковані на них слова-гасло: "Для мене важливі стиль і екологічність". Ці маленькі текстові послання стали неймовірно популярними. І компанія запустила нову капсулу, в яку увійшли худі, футболки та спортивні штани з новим описом: "Принт створюється шляхом перетворення викидів вуглецю в Air-Ink". Air-Ink - спеціальні чорнила для трафаретного друку, завдяки яким знижується викид CO2.

Наомі в новому вбранні (фото: instagram.com/naomi)

Ноами в промо позує в міні-спідниці і світшоті з нової колекції, а також білому костюмі. Вбрання підкреслили, що супермодель виглядає все так само, як і на піку своєї кар'єри. Струнка фігура, над якою Наомі працює в спортзалі, просто підкорила мережу. "Королева", "Найкраща", "Чудова", "Королева", - не можуть намилуватися фанати.

Раніше Наомі блищала на показ Fendi, поряд з Кейт Мосс і Демі Мур.

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