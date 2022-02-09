Адель, Дамиано Давид и другие: лучшие образы с красной дорожки Brit Awards 2022

Ведущим церемонии вручения наград Brit Awards в этом году был стендап-комик Мо Гиллиган. А на сцене выступили Эд Ширан, лидер Oasis Лиам Галлахер, Сэм Фендер и Энн-Мари.

Триумфатором Brit Awards 2022 стала Адель, получившая сразу три главных награды: "Артист года", "Альбом года" (30) и "Песня года" (за Easy on Me). Свою победу звезда посвятила сыну Анджело и бывшему мужу Саймону Конеки.

"Этот альбом был нашим общим путешествием, не только моим, – сказала она. – Я очень горжусь собой, что осталась верна себе и выпустила альбом, который был посвящен чему-то настолько личному для меня, потому что немногие люди делают подобные вещи".

Адель в наряде от Марианны Сенчиной (фото: instagram.com/mariannasenchina)

На вечере Адель сменила три наряда. На красной дорожке она появилась в роскошном черном платье от Armani Privé с длинными рукавами, прозрачной накладкой в горошек и глубоким вырезом в форме сердца. Затем переоделась в платье Valentino с открытыми плечами, покрытое оливковыми блестками. А за наградой вышла в черном бархатном платье длины мини со спущенной линией плеч от украинского бренда Marianna Senchina.

Адель в наряде от Valentino (фото: instagram.com/maisonvalentino)

На событии традиционно было представлено все разнообразие вечерних нарядов. Поп-звезда Оливия Родриго выбрала серебристое платье в пол, певица Raye – "голое" бронзовое, а Дамиано Давид та Эд Ширан вновь показали любовь к ярким костюмам. Любуемся самыми эффектными нарядами знаменитостей.

Адель в Armani Privé (фото: Getty Images)

Оливия Родриго в Alexandre Vauthier (фото: Getty Images)

Raye в Versace (фото: Getty Images)

Эд Ширан в Etro (фото: Getty Images)

Майя Джама в Mônot​​​​​​​ (фото: Getty Images)

Холли Хамберстон в Gucci ​​​​​​​​​​​​​​(фото: Getty Images)

Bree Runway (фото: Getty Images)

Дамиано Давид (фото: Getty Images)