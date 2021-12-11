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Акцентируй это: стилист научила, как эффектно преобразить неброский образ

Автор: Ольвия Агаркова

Хороший базовый гардероб – это безусловный маст-хэв, который выручит в любой ситуации. Но порой так хочется разбавить лаконичные и спокойные образы для придания им нового "звучания"!

Стилист Вика Воронцова подготовила в Instagram советы для тех, кто предпочитает спокойные, неброские образы, но иногда хочет добавить интересных акцентов в свои комплекты.

1. В каждом гардеробе найдется базовый свитер, шелковый платок или классические брюки. Попробуйте застилизовать и обыграть их при помощи обычных аксессуаров. Например: платок завязать резинкой, свитер собрать с помощью объемной булавки или броши, брюки зацепить цепочкой и т.д.

Иллюстративное фото (instagram.com/vikavorontsova_)

В качестве одного из примеров не случайно был взят мужской образ. Этим стилист хотела подчеркнуть, что стоит искать вдохновение во всем и не ограничивать свою насмотренность женскими коллекциями.

2. Многослойность с яркими деталями. Замените любую нейтральную вещь в комплекте акцентным изделием. Акцентом может выступать: цвет, декор, принт и т.д.


⠀Иллюстративное фото (instagram.com/vikavorontsova_)

3. Сейчас крайне популярны вещи с разрезами. Возможно многие уже искали что-то подобное, но не нашли изделие с идеальной посадкой и фасоном.

Поэтому будем резать то, что имеется в гардеробе. Ограничивать себя только разрезами на джинсах не стоит. Таким образом, эксперт предлагает освежить: футболку, свитер, брюки, рубашку и даже жакет. При этом вы сами контролируете объем и форму разреза. А заодно получаете возможность ощутить себя дизайнером.

Иллюстративное фото (instagram.com/vikavorontsova_)⠀

Напомним, что ранее стилист Оксана Денисова назвала женские тренды, которые не любят мужчины.

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