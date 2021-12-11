Акцентуй це: стиліст навчила, як ефектно трансформувати непомітний образ

1. У кожному гардеробі знайдеться базовий светр, шовкова хустка або класичні брюки. Спробуйте обіграти їх за допомогою звичайних аксесуарів. Наприклад: хустку зав'язати резинкою, светр зібрати за допомогою об'ємної шпильки або брошки, штани зачепити ланцюжком і т. д.

Ілюстративне фото (instagram.com/vikavorontsova_)

В якості одного з прикладів не випадково був узятий чоловічий образ. Цим стиліст хотіла підкреслити, що варто шукати натхнення у всьому і не обмежувати свою надивленість жіночими колекціями.

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2. Багатошаровість з яскравими деталями. Замініть будь-яку нейтральну річ в комплекті акцентним виробом. Акцентом може виступати: колір, декор, принт і т. д.



⠀Ілюстративне фото (instagram.com/vikavorontsova_)



3. Зараз вкрай популярні речі з розрізами. Можливо багато хто вже шукав щось подібне, але не знайшли виріб з ідеальною посадкою і фасоном.

Тому будемо різати те, що є в гардеробі. Обмежувати себе тільки розрізами на джинсах не варто. Таким чином, експерт пропонує освіжити: футболку, светр, штани, сорочку і навіть жакет. При цьому ви самі контролюєте розмір і форму розрізу. А заодно отримуєте можливість відчути себе дизайнером.

Ілюстративне фото (instagram.com/vikavorontsova_)⠀