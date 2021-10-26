Актуальны всегда: Андре Тан показал 5 вещей, которые никогда не выйдут из моды

В осеннюю капсулу под названием Timeless вошли простые вещи, которые легко сочетаются между собой и будут актуальны много лет, независимо от трендов. Цвета коллекции также универсальные и вне сезонов: белый, серый и оттенки бежевого. Большое внимание Андре и Катя уделили материалам, отдав предпочтение нежному шелку и мягкому кашемиру.

В новой коллекции можно выделить несколько основных единиц, которые этой осенью необходимы в гардеробе каждой женщины. А впрочем, по задумке дизайнера, они будут актуальны круглый год.

1. Свитер с высоким горлом

2.Трикотажные брючные костюмы

3. Кардиганы на больших пуговицах

4. Элегантные платья и юбки с цветочным принтом

5. Головные уборы: кепи, обручи с бантами и капоры

Трендовые вещи из новой коллекции (фото: пресс-служба Андре Тан)