Актуальні завжди: Андре Тан показав 5 речей, які ніколи не вийдуть із моди

В осінню капсулу під назвою Timeless увійшли прості речі, які легко поєднуються між собою і будуть актуальні багато років, незалежно від трендів. Кольори колекції також універсальні і поза сезонами: білий, сірий і відтінки бежевого. Велику увагу Андре і Катя приділили матеріалам, віддавши перевагу ніжному шовку і м'якому кашеміру.

У новій колекції можна виділити кілька основних одиниць, які цієї осені необхідні в гардеробі кожної жінки. А втім, за задумом дизайнера, вони будуть актуальні цілий рік.

1. Светр з високим горлом

2.Трикотажні брючні костюми

3. Кардигани на великих ґудзиках

4. Елегантні сукні та спідниці з квітковим принтом

5. Головні убори: кепі, обручі з бантами і капори

Трендові речі з нової колекції (фото: прес-служба Андре Тан)