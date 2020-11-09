Андре Тан рассказал, на какой одежде можно существенно сэкономить во времена карантина

Андре Тан советует экономить на футболках
Андре Тан - не только трендсеттер, а еще и человек понимающий: известный украинский дизайнер знает, что далеко не каждый украинец может позволить себе дизайнерский лук, особенно - во времена карантина и мирового кризиса.
Так что Андре сначала поделился советами по выбору одежды для осенних прохладных дней: дизайнер остановился на базовых деталях гардероба и обратил внимание на важные нюансы. А сейчас в своем Instagram Тан подсказал, на чем можно и даже нужно экономить.
"Антисептик вместо дорогого парфюма. За карантинное время нарушилась система, формировавшаяся в фэшн-индустрии десятилетиями. Мода подстроилась под новые реалии: виртуальные показы, снижение цен на губную помаду, маски от Prada и антисептик вместо духов в вашей сумке.
Я часто пишу о новинках в сфере моды. Но что же является основным трендом этого года? Сознательное потребление! Основная фишка - добавлять новые детали в лук, модифицировать вещи и носить их по-новому.
На чем можно и нужно экономить?
Напомним, что стилист рассказала, какие детали из "Эмили в Париже" точно стоит повторить: превратиться в парижанку в Киеве? Легко!