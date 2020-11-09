Андре Тан розповів, на якому одязі можна істотно заощадити в часи карантину

Андре Тан - не тільки трендсеттер, а ще й людина розуміюча: відомий український дизайнер знає, що далеко не кожен українець може дозволити собі дизайнерський лук, особливо - в часи карантину і світової кризи.

Так що Андре спочатку поділився порадами щодо вибору одягу для прохолодних осінніх днів: дизайнер зупинився на базових деталі гардеробу і звернув увагу на важливі нюанси. А зараз у своєму Instagram Тан підказав, на чому можна і навіть потрібно економити.

"Антисептик замість дорогого парфуму. За карантинний час порушилася система, що формувалася у фешн-індустрії десятиліттями. Мода підлаштуватися під нові реалії: віртуальні покази, зниження цін на губну помаду, маски від Prada і антисептик замість парфумів у вашій сумці.

Я часто пишу про новинки у сфері моди. Але що ж є основним трендом цього року? Свідоме споживання! Основна фішка - додавати нові деталі в лук, модифікувати речі і носити їх по-новому.

Андре Тан не економить на хорошому настрої (фото: instagram.com/andre_tan_official/)

На чому можна і потрібно економити?

Базові футболки (білі, чорні і сірі) не піддаються впливу моди. До речі, вони стираються і одягаються набагато частіше інших речей. Тому якщо ви знайшли "ту саму", купіть відразу дві-три і, при потребі, міняйте їх зі спокійним серцем.

До речі, вони стираються і одягаються набагато частіше інших речей. Тому якщо ви знайшли "ту саму", купіть відразу дві-три і, при потребі, міняйте їх зі спокійним серцем. Не купуйте чорні штани кожен сезон. Я завжди говорив, що краще інвестувати в "робочий" верх. Придбайте замість штанів гарну сорочку - це універсальний і стильний варіант, який підійде кожному.

Я завжди говорив, що краще інвестувати в "робочий" верх. Придбайте замість штанів гарну сорочку - це універсальний і стильний варіант, який підійде кожному. Сумка. Питання про сумки, мабуть, найбільш часто задається в моєму директі. Непомітний класичний дизайн, нейтральний колір і відсутність декоративних елементів - характерні ознаки сумки, яка прослужить вам багато років.

Питання про сумки, мабуть, найбільш часто задається в моєму директі. Непомітний класичний дизайн, нейтральний колір і відсутність декоративних елементів - характерні ознаки сумки, яка прослужить вам багато років. Балетки ми в основному носимо не більше сезону. Вони "стоптуються" набагато швидше, ніж взуття на підборах. Тому на шопінзі зверніть увагу на бюджетні бренди.

Вони "стоптуються" набагато швидше, ніж взуття на підборах. Тому на шопінзі зверніть увагу на бюджетні бренди. Спортивні штани і світшот - це не той випадок, коли бренд грає велику роль. Насправді, дуже складно визначити, що класичні спортивні штани сірого кольору ви купили в люкс бутіку.

Нагадаємо, що стиліст розповіла, які деталі з "Емілі в Парижі" точно варто повторити: перетворитися на парижанку в Києві? Легко!