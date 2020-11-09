Андре Тан розповів, на якому одязі можна істотно заощадити в часи карантину

Андре Тан радить економити на футболках
Андре Тан - не тільки трендсеттер, а ще й людина розуміюча: відомий український дизайнер знає, що далеко не кожен українець може дозволити собі дизайнерський лук, особливо - в часи карантину і світової кризи.
Так що Андре спочатку поділився порадами щодо вибору одягу для прохолодних осінніх днів: дизайнер зупинився на базових деталі гардеробу і звернув увагу на важливі нюанси. А зараз у своєму Instagram Тан підказав, на чому можна і навіть потрібно економити.
"Антисептик замість дорогого парфуму. За карантинний час порушилася система, що формувалася у фешн-індустрії десятиліттями. Мода підлаштуватися під нові реалії: віртуальні покази, зниження цін на губну помаду, маски від Prada і антисептик замість парфумів у вашій сумці.
Я часто пишу про новинки у сфері моди. Але що ж є основним трендом цього року? Свідоме споживання! Основна фішка - додавати нові деталі в лук, модифікувати речі і носити їх по-новому.
На чому можна і потрібно економити?
Нагадаємо, що стиліст розповіла, які деталі з "Емілі в Парижі" точно варто повторити: перетворитися на парижанку в Києві? Легко!