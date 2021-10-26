Бельевое и бохо: стилист показала самые стильные платья на холодный сезон
Какое платье выбрать на осень и даже на зиму? Во-первых, даже некоторые платья из летнего гардероба можно смело перенести в осенний!
К примеру, если у вас есть бельевые платья с лета, осенью носим их с водолазкой, со свитером и т. д. Об этом рассказала в своем Instagram стилист Анна Мишаевна.
Яркая осень (фото: instagram.com/leoniehanne)
Также она посоветовала выбирать на холодный сезон следующие модели:
- платья-рубашки.
- платья в стиле бохо,
- шифоновые, будут круто смотреться со свитером и грубыми ботинками.
- платья на запах из плотных тканей.
- трикотажные и кашемировые платья подходят практически всем. Если плюс сайз, то выбирайте не в обтяжку, а полуприлегающего кроя или слегка свободные.
- платья как удлиненный пиджак / жакет.
- кожаные платья.
- вязаные, объемные свитера - как платье.
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Длина на сегодняшний день - или мини, или миди. Никаких "в районе коленок", либо на открытую ладонь выше, либо ниже.
Цвета, опять же, разные, главное, чтобы вам подходило. Ну, и всякие принты, клетки, горошки, цветочки и т. д. приветствуются.
Какое платье выбрать на осень: идеи для вдохновения
- Вязаные
- С запахом
- Платья-пиджак
- Кожаные
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Какие платья выбрать на осень и зиму 2021-22 (фото: instagram.com/anna_mishaevna)
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