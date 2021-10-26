Бельевое и бохо: стилист показала самые стильные платья на холодный сезон

Какое платье выбрать на осень и даже на зиму? Во-первых, даже некоторые платья из летнего гардероба можно смело перенести в осенний!

К примеру, если у вас есть бельевые платья с лета, осенью носим их с водолазкой, со свитером и т. д. Об этом рассказала в своем Instagram стилист Анна Мишаевна.

Яркая осень (фото: instagram.com/leoniehanne)

Также она посоветовала выбирать на холодный сезон следующие модели:

платья-рубашки.

платья в стиле бохо,

шифоновые, будут круто смотреться со свитером и грубыми ботинками.

платья на запах из плотных тканей.

трикотажные и кашемировые платья подходят практически всем. Если плюс сайз, то выбирайте не в обтяжку, а полуприлегающего кроя или слегка свободные.

платья как удлиненный пиджак / жакет.

кожаные платья.

вязаные, объемные свитера - как платье.

Тренды 2022: стилист рассказала, как выбрать верхнюю одежду не на один сезон

Длина на сегодняшний день - или мини, или миди. Никаких "в районе коленок", либо на открытую ладонь выше, либо ниже.

Цвета, опять же, разные, главное, чтобы вам подходило. Ну, и всякие принты, клетки, горошки, цветочки и т. д. приветствуются.

Какое платье выбрать на осень: идеи для вдохновения

Вязаные

С запахом

Платья-пиджак

Кожаные

Летние платья "перекочевали" в осень и зиму

Какие платья выбрать на осень и зиму 2021-22 (фото: instagram.com/anna_mishaevna)