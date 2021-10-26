Білизняне і бохо: стиліст показала найстильніші сукні на холодний сезон
Яке плаття вибрати на осінь і навіть на зиму? По-перше, навіть деякі сукні з літнього гардеробу можна сміливо перенести в осінній!
Наприклад, якщо у вас є білизняні сукні з літа, восени носимо їх з водолазкою, зі светром і т. д. Про це розповіла в своєму Instagram стиліст Анна Мішаївна.
Яскрава осінь (фото: instagram.com/leoniehanne)
Також вона порадила вибирати на холодний сезон наступні моделі:
- сукні-сорочки.
- плаття в стилі бохо,
- шифонові, будуть круто виглядати зі светром і грубими черевиками.
- плаття на запах зі щільних тканин.
- трикотажні та кашемірові сукні підходять практично всім. Якщо плюс сайз, то вибирайте не в обтяжку, а полуприлягаючого крою або злегка вільні.
- плаття як подовжений піджак / жакет.
- шкіряні сукні.
- в'язані, об'ємні светри - як плаття.
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Довжина на сьогоднішній день - або міні, або міді. Ніяких "в районі колін", або на відкриту долоню вище, або нижче.
Кольори, знову ж таки, різний, головне, щоб вам підходило. Ну, і всякі принти, клітини, горошки, квіточки і т. д. вітаються.
Яке плаття обрати на осінь: ідеї для натхнення
- В'язане
- З запахом
- Плаття-піджак
- Шкіряне
- Літні сукні "перекочували" в осінь і зиму
Які сукні обрати на осінь і зиму 2021-22 (фото: instagram.com/anna_mishaevna)
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