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Білизняне і бохо: стиліст показала найстильніші сукні на холодний сезон

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Вівторок 26 жовтня 2021 20:05
Білизняне і бохо: стиліст показала найстильніші сукні на холодний сезон Сукні на осінь - на вечірку і на кожен день (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Тетяна Турчанікова

Яке плаття вибрати на осінь і навіть на зиму? По-перше, навіть деякі сукні з літнього гардеробу можна сміливо перенести в осінній!

Наприклад, якщо у вас є білизняні сукні з літа, восени носимо їх з водолазкою, зі светром і т. д. Про це розповіла в своєму Instagram стиліст Анна Мішаївна.

Білизняне і бохо: стиліст показала найстильніші сукні на холодний сезон Яскрава осінь (фото: instagram.com/leoniehanne)

Також вона порадила вибирати на холодний сезон наступні моделі:

  • сукні-сорочки.
  • плаття в стилі бохо,
  • шифонові, будуть круто виглядати зі светром і грубими черевиками.
  • плаття на запах зі щільних тканин.
  • трикотажні та кашемірові сукні підходять практично всім. Якщо плюс сайз, то вибирайте не в обтяжку, а полуприлягаючого крою або злегка вільні.
  • плаття як подовжений піджак / жакет.
  • шкіряні сукні.
  • в'язані, об'ємні светри - як плаття.

Тренди 2022: стиліст розповіла, як вибрати верхній одяг не на один сезон

Довжина на сьогоднішній день - або міні, або міді. Ніяких "в районі колін", або на відкриту долоню вище, або нижче.

Кольори, знову ж таки, різний, головне, щоб вам підходило. Ну, і всякі принти, клітини, горошки, квіточки і т. д. вітаються.

Яке плаття обрати на осінь: ідеї для натхнення

  • В'язане

Білизняне і бохо: стиліст показала найстильніші сукні на холодний сезон

Білизняне і бохо: стиліст показала найстильніші сукні на холодний сезонБілизняне і бохо: стиліст показала найстильніші сукні на холодний сезон

  • З запахом

Білизняне і бохо: стиліст показала найстильніші сукні на холодний сезон

  • Плаття-піджак

Білизняне і бохо: стиліст показала найстильніші сукні на холодний сезон

Білизняне і бохо: стиліст показала найстильніші сукні на холодний сезон

  • Шкіряне

Білизняне і бохо: стиліст показала найстильніші сукні на холодний сезон

  • Літні сукні "перекочували" в осінь і зиму

Білизняне і бохо: стиліст показала найстильніші сукні на холодний сезон

Які сукні обрати на осінь і зиму 2021-22 (фото: instagram.com/anna_mishaevna)

Раніше стиліст розповіла, як виглядати презентабельно, не витративши всі гроші.

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