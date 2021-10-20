Тренды 2022: стилист рассказала, как выбрать верхнюю одежду не на один сезон

Осень в разгаре, но многие все еще не определились, какая верхняя одежда им нужна на самую холодную часть года: с ноября по февраль.

Стилист Самаль Сан в своем Instagram рассказала, что в осеннее-зимнем сезоне 2021-2022 стоит придерживаться ярких и стильных деталей, они станут маркерами актуальности. А также она показала, как выбрать верхнюю одежду не на один сезон.

Пальто и пуховики - всегда актуально (фото: instagram.com/hoskelsa) Итак, говоря о трендах, можно выделить следующие детали и вещи: Комбинирование фактур в одном изделии,

Фигурная стежка,

Акцентные рукава,

Яркие цветные шубы,

Вельвет,

Клетка,

Оверсайз-пуховики,

Пуховики в спортивном стиле,

Пальто макси. При выборе верхней одежды для современного гардероба не на один сезон, предпочтение лучше отдать не устаревающему классическому крою. А разнообразить образ можно с помощью аксессуаров.⠀ Избегайте этих ошибок: стилист показала, как носить шарф с верхней одеждой Тренды 2021-2022: что покупать, что уже вышло из моды Шуба Пальто Пуховик С жилетом и объемным трикотажем: стилист показала, как носить юбку-плиссе этой осенью Куртка Кейп Дубленка Тренч Парка Какую верхнюю одежду выбрать на позднюю осень и зиму (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)