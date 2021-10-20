Тренды 2022: стилист рассказала, как выбрать верхнюю одежду не на один сезон
Осень в разгаре, но многие все еще не определились, какая верхняя одежда им нужна на самую холодную часть года: с ноября по февраль.
Стилист Самаль Сан в своем Instagram рассказала, что в осеннее-зимнем сезоне 2021-2022 стоит придерживаться ярких и стильных деталей, они станут маркерами актуальности. А также она показала, как выбрать верхнюю одежду не на один сезон.
Пальто и пуховики - всегда актуально (фото: instagram.com/hoskelsa)
Итак, говоря о трендах, можно выделить следующие детали и вещи:
- Комбинирование фактур в одном изделии,
- Фигурная стежка,
- Акцентные рукава,
- Яркие цветные шубы,
- Вельвет,
- Клетка,
- Оверсайз-пуховики,
- Пуховики в спортивном стиле,
- Пальто макси.
При выборе верхней одежды для современного гардероба не на один сезон, предпочтение лучше отдать не устаревающему классическому крою. А разнообразить образ можно с помощью аксессуаров.⠀
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- Шуба
- Пальто
- Пуховик
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- Куртка
- Кейп
- Дубленка
- Тренч
- Парка
Какую верхнюю одежду выбрать на позднюю осень и зиму (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)
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