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Белла Хадид позирует в мини-платье с самым модным принтом осени: срочно купить!

Автор: RBC.UA

Белла Хадид показала, что мини-платье никогда не выйдет из моды. Будущей осенью оно точно будет на пике популярности. Девушка подобрала модель необычного кроя и с самым модным принтом осени.

Фото она опубликовала в своем блоге сети Instagram.

Белла Хадид надела платье, скроенное необычным образом. С обтягивающей юбкой и свободным верхом, оно подчеркнуло стройность модели, но выглядело достаточно сдержанно. Особого внимания заслуживает цвет: клетка будущей осенью будет в тренде. Белла выбрала красный оттенок, который удачно гармонирует с ее смуглой кожей. Дополнили ее образ высокие черные сапоги со шнуровкой и пряжками.

Белла Хадид в новом образе (фото: instagram.com/bellahadid)

Из аксессуаров она из самых востребованных в мире моделей выбрала жемчужные бусы, пояс такого же типа, а еще браслет, часы и небольшие серьги. Волосы Белла собрала в хвост, а в макияже подчеркнула кирпичными тенями глаза, а губы - бронзовой помадой.

Девушка позирует на фоне дикого пейзажа и деревянной постройки. Но даже в таком "негламурном" месте выглядит стильно и соблазнительно.

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