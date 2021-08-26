Белла Хадід позує в міні-сукні з наймоднішим принтом осені: терміново купити!

Белла Хадід одягла сукню, скроєну незвичайним чином. З обтягуючою спідницею і вільним верхом, вона підкреслила стрункість моделі, але виглядало досить стримано. Особливої уваги заслуговує колір: клітина майбутньої осені буде в тренді. Белла вибрала червоний відтінок, який вдало гармонує з її смаглявою шкірою. Доповнили її образ високі чорні чоботи зі шнурівкою і пряжками.

Белла Хадід в новому образі (фото: instagram.com/bellahadid)

З аксесуарів вона з найбільш затребуваних у світі моделей вибрала перлинне намисто, пояс такого ж типу, а ще браслет, годинник і невеликі сережки. Волосся Белла зібрала в хвіст, а в макіяжі підкреслила цегляними тінями очі, а губи - бронзовою помадою.

Дівчина позує на тлі дикого пейзажу і дерев'яної споруди. Але навіть в такому "негламурному" місці виглядає стильно і спокусливо.