З бейсболкою будете в тренді: стиліст показала, як носити білі кеди влітку 2021
Білі кеди - універсальна взуття, яке можна носити практично з чим завгодно.
Про це у своєму Instagram розповіла стилістка Анна Мішаєва.
Я вважаю, що це взуття відмінно підходить до всього. Ви ж кросівки носите з будь-яким одягом? Кеди - за такою ж схемою. Можна в образи додати бейсболки, то - один з нинішніх трендів, так ви будете просто не супер, а мега в тренді.
Отже, з чим носити білі кеди влітку 2021
- З брюками, джинсами, з бермудами, з брючними костюмами, причому, як у розслабленому варіанті, так і в діловому.
- Зі спідницями і сукнями,
- З комбінезонами,
- З пальто, з тренчем, зі шкірянками, з джинсовками, і т. д.
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Білі кеди відмінно підійдуть до суконь і сарафанів.
Кеди пасують до спідниць різних фасонів.
Кеди дружать з брюками будь-якої моделі і з джинсами, в тому числі.
Кеди відмінно поєднуються з шортами.
Кеди - як носити влітку 2021 (фото: instagram.com/anna_mishaevna)
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