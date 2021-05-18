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Не переборщите с размером: стилист показала, как носить колье-цепь летом 2021

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Вторник 18 мая 2021 11:32
Не переборщите с размером: стилист показала, как носить колье-цепь летом 2021 Цепи - в тренде, но есть нюансы (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Татьяна Турчаникова

Колье-цепь уже не первый сезон держится в топе украшений - такие выбирают знаменитости и просто стильные девушки. Правда, с размером цепей часто и у тех, и у других бывает явный перебор.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Татьяна Волкова.

Как выбрать и носить самое популярное украшение сезона - колье-цепь.

  • Откажитесь от слишко высокой посадки цепи.

Не переборщите с размером: стилист показала, как носить колье-цепь летом 2021

  • Обратите внимание на необычные звенья цепи.

Не переборщите с размером: стилист показала, как носить колье-цепь летом 2021

Не переборщите с размером: стилист показала, как носить колье-цепь летом 2021

  • Помните: перебор ничем не лучше, чем недобор.

Не переборщите с размером: стилист показала, как носить колье-цепь летом 2021

  • Подвески на цепях смотрятся интересно.

Тренд лета 2021: стилист показала, как носить юбку в бельевом стиле

Не переборщите с размером: стилист показала, как носить колье-цепь летом 2021

  • Массивные цепи в моде, но объем цепи стоит выбирать очень обдуманно. Он должен быть адекватен пропорциям черт лица и пропорциям фигуры в целом. Иногда больше - не значит лучше.⁣⁣
  • Под золото или под серебро - по вкусу. Но учитывайте также рекомендации по цветотипу и цвет других украшений и металлической фурнитуры, которая уже присутствует в гардеробе. Микс "золота" и "серебра" нередко выглядит как "цыганский вариант".⁣⁣
  • Объемное украшение на шее, как правило, исключают другие акцентные штучки в портретной зоне. Чтобы удачно сочетать объемную цепь и активные серьги, например, нужно быть стилистом 80-го уровня.
  • Если выбираете очень большую цепь, то убедитесь, что наряд соответствует аксессуару.Не переборщите с размером: стилист показала, как носить колье-цепь летом 2021 ⁣⁣⠀
  • Для многослойности лучше выбирать изящные украшения.

Джинсы много не бывает: стилист показала, как носить total-деним летом 2021Не переборщите с размером: стилист показала, как носить колье-цепь летом 2021Какое колье-цепь выбрать - решать вам (фото: instagram.com/tatvolkova/)

Напомним, стилист рассказала, какой принт в тренде в 2021 году.

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