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Бермуды, велосипедки и деним: стилист показала топ городских шортов на лето 2021

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Среда 09 июня 2021 09:09
Бермуды, велосипедки и деним: стилист показала топ городских шортов на лето 2021 Джинсовые шорты подойдут для прогулок (фото: instagram.com/haileybieber)
Автор: Татьяна Турчаникова

Шорты - комфортная и стильная часть летнего гардероба. Но если в отпуск можно отправиться в любой модели, хоть в ультракоротких, хоть в суперобтягивающих, то для города стоит выбирать более классические варианты - бермуды и велосипедки.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Наталья Фешнловер.

Какие шорты выбрать для города на лето 2021

Льняные шорты - для прогулок, джинсовые - куда угодно, даже в офис.

Бермуды, велосипедки и деним: стилист показала топ городских шортов на лето 2021

Классика - хоть в ресторан с любимым, хоть на деловую встречу.

Бермуды, велосипедки и деним: стилист показала топ городских шортов на лето 2021

Короткие шорты уместны на пляже, а длинные можно комбинировать с классическим верхом и отправиться так на работу.

Бермуды, велосипедки и деним: стилист показала топ городских шортов на лето 2021

Шорты, будто обрезанные из джинсов, - актуальный вариант. С пиджаком смотрится очень по-деловому.

Бермуды, велосипедки и деним: стилист показала топ городских шортов на лето 2021

Короткие джинсовые шорты лучше всего подойдут для теплых летних прогулок.

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Бермуды, велосипедки и деним: стилист показала топ городских шортов на лето 2021

Кожаные шорты - привет из 90-х, такие модели будут особенно актуальными этим летом в городе. Они отлично смотрятся и с топом, и с рубашкой.

Бермуды, велосипедки и деним: стилист показала топ городских шортов на лето 2021

Какие шорты выбрать на лето в городе (фото: instagram.com/infashionyou)

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