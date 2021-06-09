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Бермуди, велосипедки і денім: стиліст показала топ міських шортів на літо 2021

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Середа 09 червня 2021 09:09
Бермуди, велосипедки і денім: стиліст показала топ міських шортів на літо 2021 Джинсові шорти підійдуть для прогулянок (фото: instagram.com/haileybieber)
Автор: Тетяна Турчанікова

Шорти-комфортна і стильна частина літнього гардеробу. Але якщо у відпустку можна відправитися в будь-якої моделі, хоч в ультракоротких, хоч в суперобтягивающих, то для міста варто вибирати більш класичні варіанти - бермуди та велосипедки.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Наталія Фешнловер.

Які шорти вибрати для міста на літо 2021

Лляні шорти - для прогулянок, джинсові - куди завгодно, навіть в офіс.

Бермуди, велосипедки і денім: стиліст показала топ міських шортів на літо 2021

Класика - хоч в ресторан з коханим, хоч на ділову зустріч.

Бермуди, велосипедки і денім: стиліст показала топ міських шортів на літо 2021

Короткі шорти доречні на пляжі, а довгі можна комбінувати з класичним верхом і відправитися так на роботу.

Бермуди, велосипедки і денім: стиліст показала топ міських шортів на літо 2021

Шорти, ніби обрізані з джинсів, - актуальний варіант. З піджаком виглядає дуже по-діловому.

Бермуди, велосипедки і денім: стиліст показала топ міських шортів на літо 2021

Короткі джинсові шорти найкраще підійдуть для теплих літніх прогулянок.

Комбінації і сарафани: стиліст назвала літні сукні, які завжди будуть в моді

Бермуди, велосипедки і денім: стиліст показала топ міських шортів на літо 2021

Шкіряні шорти - привіт з 90-х, такі моделі будуть особливо актуальними цього літа в місті. Вони відмінно виглядають і з топом, і з сорочкою.

Бермуди, велосипедки і денім: стиліст показала топ міських шортів на літо 2021

Які шорти вибрати на літо в місті (фото: instagram.com/infashionyou)

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