Бермуды и с высокой посадкой: топ моделей шортов на лето 2021 от стилиста

Совсем скоро начнется настоящая летняя жара - и захочется все с себя снять. И особенно актуальным станет вопрос, какие шорты надеть.
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Анна Мишаевна.
Итак, какие шорты носить в городе летом 2021?
Суперкороткие оставляем для пляжа, а вот для города идеальная длина - до середины бедра, где заканчивается длина пальцев руки. Но тут поправочка. Лучше, если длина заканчивается в самой узкой части бедра. Так ножки будут казаться стройнее и худее.
Носить их с пиджаком, блейзером, жакетом, если вдруг наступит похолодание.
Носим с футбоками, топами, с легкими блузами. Все опять же зависит от цели образа.
С шортами можно создавать разные образы, элегантные, спортивные, смотря какую добавить обувь.
От биркенштоков до мюлей: шпаргалка по актуальной летней обуви 2021
Какие шорты выбрать на лето (фото: instagram.com/anna_mishaevna)
Напомним, стилист показала, какие платья лучше выбрать на выпускной 2021.