Бермуди і з високою посадкою: топ моделей шортів на літо 2021 від стиліста

Зовсім скоро почнеться справжня літня спека - і захочеться все з себе зняти. І особливо актуальним стане питання, які шорти надіти.
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Анна Мішаївна.
Отже, які шорти носити в місті влітку 2021?
Суперкороткі залишаємо для пляжу, а ось для міста ідеальна довжина - до середини стегна, де закінчується довжина пальців руки. Але тут поправочка. Краще, якщо довжина закінчується в найвужчій частині стегна. Так ніжки будуть здаватися стрункішими і худішими.
Носити їх з піджаком, блейзером, жакетом, якщо раптом похолодає.
Носимо з футбоками, топами, з легкими блузами. Все знову ж таки залежить від мети образу.
З шортами можна створювати різні образи, елегантні, спортивні, дивлячись, яке взуття додати.
Від біркенштоків до мюлей: шпаргалка з актуальною літнього взуття 2021
Які шорти вибрати на літо (фото: instagram.com/anna_mishaevna)
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