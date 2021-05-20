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Бермуди і з високою посадкою: топ моделей шортів на літо 2021 від стиліста

Автор: Тетяна Турчанікова

Зовсім скоро почнеться справжня літня спека - і захочеться все з себе зняти. І особливо актуальним стане питання, які шорти надіти.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Анна Мішаївна.

Отже, які шорти носити в місті влітку 2021?

  • З високою і середньою посадкою.

Суперкороткі залишаємо для пляжу, а ось для міста ідеальна довжина - до середини стегна, де закінчується довжина пальців руки. Але тут поправочка. Краще, якщо довжина закінчується в найвужчій частині стегна. Так ніжки будуть здаватися стрункішими і худішими.

  • Можна придивитися до бермудів.

Носити їх з піджаком, блейзером, жакетом, якщо раптом похолодає.

  • З чим поєднувати?

Носимо з футбоками, топами, з легкими блузами. Все знову ж таки залежить від мети образу.

З шортами можна створювати різні образи, елегантні, спортивні, дивлячись, яке взуття додати.

Від біркенштоків до мюлей: шпаргалка з актуальною літнього взуття 2021

  • Джинсові шорти, ніби обрізані зі старих джинсів, теж будуть в тренді.

  • Висока посадка подовжує ноги.

Які шорти вибрати на літо (фото: instagram.com/anna_mishaevna)

Нагадаємо, стиліст показала, які сукні краще вибрати на випускний 2021.

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