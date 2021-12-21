Беспроигрышный вариант: стилист научила одеваться одновременно удобно и стильно

Эксперт дала несколько подсказок, как сделать комплект стильным и комфортным:

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1. Добавляйте образу яркие, современные акценты (крой, принт, цвет, силуэт).

Иллюстративное фото (instagram.com/vikavorontsova_)

2. Используйте многослойность в комплектах (прекрасный пример с клетчатым жилетом поверх укороченного пальто).

3. Объединяйте в одном образе несколько цветовых оттенков.

4. Выбирайте изделия, в которых вам комфортно находиться. Не стоит покупать свитер, если во время примерки вы почувствовали колкость.

Иллюстративное фото (instagram.com/vikavorontsova_)

5. Трикотажные изделия придают образу ощущения уюта и тепла. Любой трикотаж требует к себе бережного ухода. Лучше использовать ручную стирку или химчистку. Также внимательно изучайте рекомендации по уходу на внутреннем ярлыке изделия.

6. Обратите внимания на одежду из флиса или футера. Комплектам с такими изделиями гарантирован 100% уют.

Иллюстративное фото (instagram.com/vikavorontsova_)