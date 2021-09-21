Беспроигрышный вариант: топ-5 жакетов на осень, которые выручат всегда и везде

Жакеты давно стали неотъемлемой частью повседневного стиля - их носят не только в офис, но и сделали одеждой на каждый день. Осень – идеальное время продемонстрировать этот предмет гардероба и создать идеальный лук для прохладных дней.
О самых трендовых моделях жакетов на странице в Instagram рассказала стилист Ксения Господинова.
Современная мода очень гибкая, в наше время актуально и в тренде все, что умело сочетается в луке. Так что этот топ 5 жакетов - именно те варианты, которые стоит взять с собой в осень.
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Оверсайз — тут не стоит объяснять, что это за стиль, он давно с нами, так как свободный крой удобен и практичен в повседневных делах.
⠀Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)
Кроп-жакеты — у них укороченная длина, примерно до талии, достаточно широкий кроп-топ способен сделать талию еще тоньше.
Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)
Жакеты в стиле Chanel — их главная особенность в отсутствии воротника и наличие круглого выреза, твидовая ткань.
⠀Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)
Приталенные — они выгодно подчёркивают фигуру, делают талию тоньше, грудь больше, а осанку изящнее и грациознее.
⠀Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)
Кожаные — дизайнеры многих брендов в осенних коллекциях продемонстрировали, что кожаные жакеты уверенно буду с нами в этом сезоне.
⠀Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)
Также стилист составила личный топ-5 вещей для стильной осени. Он выглядит так:
Напомним, что ранее стилист Анастасия Михайлова научила носить и сочетать челси в осенних луках.